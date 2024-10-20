21 октября 2024 года на стадионе «Сити Граунд» пройдет матч 8-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» начал сезон неуверенно, занимая 12-е место с 10 очками после 7 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах, но забивает регулярно, в среднем по 1 голу за игру. Главная сила команды – Крис Вуд, лучший бомбардир с 4 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Форест» забил 5 голов и пропустил столько же. Основная проблема – нестабильная оборона, которая не позволяет удерживать результат, особенно в матчах против сильных соперников.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится на 18-й позиции с 3 очками, что указывает на серьезные трудности команды на старте сезона. Подопечные Патрика Виейра не могут выиграть в последних семи матчах Премьер-лиги. В атаке команда выглядит неплохо благодаря Жан-Филиппу Матете, который забил 4 гола в 9 матчах. Однако слабая оборона часто подводит, что отражается на результате: в последних пяти матчах «Пэлас» пропустил 6 голов.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

Личные встречи

В последних трех матчах между этими командами были зафиксированы ничьи, что говорит о равной борьбе и сильной конкуренции. «Ноттингем Форест» не проигрывает в очных встречах в последних матчах дома, что дает им небольшое преимущество.

Последние личные встречи:

«Ноттингем Форест» 1:1 «Кристал Пэлас» (30 марта 2024 года)

«Кристал Пэлас» 0:0 «Ноттингем Форест» (7 октября 2023 года)

«Кристал Пэлас» 1:1 «Ноттингем Форест» (28 мая 2023 года)

Статистика

«Ноттингем Форест»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Кристал Пэлас»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч пройдет в упорной борьбе с минимальным количеством голов. Оба коллектива испытывают трудности в реализации моментов, и исход игры может быть решен одним точным ударом или ошибкой в защите.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущих показателей и истории личных встреч, наиболее вероятным исходом является ничейный результат с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.