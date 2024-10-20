Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига Англии, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига Англии, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Сити Граунд» пройдет матч 8-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» начал сезон неуверенно, занимая 12-е место с 10 очками после 7 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах, но забивает регулярно, в среднем по 1 голу за игру. Главная сила команды – Крис Вуд, лучший бомбардир с 4 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Форест» забил 5 голов и пропустил столько же. Основная проблема – нестабильная оборона, которая не позволяет удерживать результат, особенно в матчах против сильных соперников.

    Последние матчи «Ноттингем Форест»:

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» находится на 18-й позиции с 3 очками, что указывает на серьезные трудности команды на старте сезона. Подопечные Патрика Виейра не могут выиграть в последних семи матчах Премьер-лиги. В атаке команда выглядит неплохо благодаря Жан-Филиппу Матете, который забил 4 гола в 9 матчах. Однако слабая оборона часто подводит, что отражается на результате: в последних пяти матчах «Пэлас» пропустил 6 голов.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    Личные встречи

    В последних трех матчах между этими командами были зафиксированы ничьи, что говорит о равной борьбе и сильной конкуренции. «Ноттингем Форест» не проигрывает в очных встречах в последних матчах дома, что дает им небольшое преимущество.

    Последние личные встречи:

    • «Ноттингем Форест» 1:1 «Кристал Пэлас» (30 марта 2024 года)
    • «Кристал Пэлас» 0:0 «Ноттингем Форест» (7 октября 2023 года)
    • «Кристал Пэлас» 1:1 «Ноттингем Форест» (28 мая 2023 года)

    Статистика

    «Ноттингем Форест»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Кристал Пэлас»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч пройдет в упорной борьбе с минимальным количеством голов. Оба коллектива испытывают трудности в реализации моментов, и исход игры может быть решен одним точным ударом или ошибкой в защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из текущих показателей и истории личных встреч, наиболее вероятным исходом является ничейный результат с минимальным количеством голов.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 