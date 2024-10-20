21 октября 2024 года на стадионе «Сити Граунд» пройдет матч 8-го тура Премьер-лиги Англии, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» начал сезон неуверенно, занимая 12-е место с 10 очками после 7 туров. Команда не выигрывает в последних трех матчах, но забивает регулярно, в среднем по 1 голу за игру. Главная сила команды – Крис Вуд, лучший бомбардир с 4 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Форест» забил 5 голов и пропустил столько же. Основная проблема – нестабильная оборона, которая не позволяет удерживать результат, особенно в матчах против сильных соперников.
Последние матчи «Ноттингем Форест»:
- «Челси» 1:1 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 0:1 «Фулхэм»
- «Брайтон» 2:2 «Ноттингем Форест»
- «Ливерпуль» 1:0 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Вулверхэмптон»
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» находится на 18-й позиции с 3 очками, что указывает на серьезные трудности команды на старте сезона. Подопечные Патрика Виейра не могут выиграть в последних семи матчах Премьер-лиги. В атаке команда выглядит неплохо благодаря Жан-Филиппу Матете, который забил 4 гола в 9 матчах. Однако слабая оборона часто подводит, что отражается на результате: в последних пяти матчах «Пэлас» пропустил 6 голов.
Последние матчи «Кристал Пэлас»:
- «Кристал Пэлас» 0:1 «Ливерпуль»
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
- «Кристал Пэлас» 0:0 «Манчестер Юнайтед»
- «КПР» 1:2 «Кристал Пэлас» (Кубок Лиги)
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
Личные встречи
В последних трех матчах между этими командами были зафиксированы ничьи, что говорит о равной борьбе и сильной конкуренции. «Ноттингем Форест» не проигрывает в очных встречах в последних матчах дома, что дает им небольшое преимущество.
Последние личные встречи:
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Кристал Пэлас» (30 марта 2024 года)
- «Кристал Пэлас» 0:0 «Ноттингем Форест» (7 октября 2023 года)
- «Кристал Пэлас» 1:1 «Ноттингем Форест» (28 мая 2023 года)
Статистика
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Кристал Пэлас»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать, что матч пройдет в упорной борьбе с минимальным количеством голов. Оба коллектива испытывают трудности в реализации моментов, и исход игры может быть решен одним точным ударом или ошибкой в защите.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущих показателей и истории личных встреч, наиболее вероятным исходом является ничейный результат с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.