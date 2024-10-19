Стали известны стартовые составы на матч 12 тура РПЛ в котором сыграют «Пари НН» и «Ростов». Игра состоится 19 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Эктов, Боженов, Магкеев, Трошечкин, Ермаков, Калинский, Боселли, Ожегович.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Ростов»: Ханкич, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Байрамян, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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