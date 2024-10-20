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    • Комличенко оскорбительно высказался о поле после ничьей с «Пари НН»

    Комличенко оскорбительно высказался о поле после ничьей с «Пари НН»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал исход матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

    • Гостей спас пенальти на 90+2 минуте.

    – Не проиграли, уже хорошо, игра была на три результата. Бились до конца, сравняли, показали характер.

    – Все ждали, что пауза на сборные пойдет на пользу «Ростову». Но есть ощущение, что этого не случилось…

    – Да не, при чем тут это? На сегодняшнем огороде невозможно было играть в футбол. Не ждал, что будет много моментов и красивая игра. На что рассчитывали, то и получилось: много борьбы, мало красивых действий. «Пари НН» – неуступчивая команда, все логично.

    – Настолько плохое было поле?

    – Просто огород, это факт. Холодно, может, поэтому.

    – Удивляет, что завтра здесь будет еще один матч?

    – Ребятам повезет еще меньше, чем нам. Уже на разминке поняли, что поле плохое. Я не жалуюсь, все были в равных условиях.

    • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.
    • Ростовчане на следующей неделе сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:14
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1729420449
    кстати, вчера пару раз нырнул. судья даже заржал в моменте и побежал дальше)
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    Интерес
    1729424432
    "оскорбительно?".Да,поле обиделось и написало заявление в КДК.
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    Cleaner
    1729426272
    Плохому Комличенко поле мешает!!!...)))
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