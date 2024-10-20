Комличенко оскорбительно высказался о поле после ничьей с «Пари НН»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал исход матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:1).

Гостей спас пенальти на 90+2 минуте.

– Не проиграли, уже хорошо, игра была на три результата. Бились до конца, сравняли, показали характер.

– Все ждали, что пауза на сборные пойдет на пользу «Ростову». Но есть ощущение, что этого не случилось…

– Да не, при чем тут это? На сегодняшнем огороде невозможно было играть в футбол. Не ждал, что будет много моментов и красивая игра. На что рассчитывали, то и получилось: много борьбы, мало красивых действий. «Пари НН» – неуступчивая команда, все логично.

– Настолько плохое было поле?

– Просто огород, это факт. Холодно, может, поэтому.

– Удивляет, что завтра здесь будет еще один матч?

– Ребятам повезет еще меньше, чем нам. Уже на разминке поняли, что поле плохое. Я не жалуюсь, все были в равных условиях.