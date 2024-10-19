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    • Гончаренко прокомментировал упущенную победу над «Ростовом» в дебютном матче на посту тренера «Пари НН»

    Гончаренко прокомментировал упущенную победу над «Ростовом» в дебютном матче на посту тренера «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    • Эта игра стала первой для белорусского специалиста после назначения.
    • Нижегородцы не удержали победу, пропустив на 92-й минуте с пенальти.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Матч получился неоднозначным. Вели в счете, но упустили победу.

    – Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали.

    Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку.

    – «Пари НН» начал прижиматься, или «Ростов» усилил давление?

    – Скорее, мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.

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    Источник: «Матч ТВ»

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