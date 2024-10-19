Гончаренко прокомментировал упущенную победу над «Ростовом» в дебютном матче на посту тренера «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
- Эта игра стала первой для белорусского специалиста после назначения.
- Нижегородцы не удержали победу, пропустив на 92-й минуте с пенальти.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Матч получился неоднозначным. Вели в счете, но упустили победу.
– Во втором тайме чуть усилили давление. Нельзя сказать, что была феерия в атаке, но, по крайней мере, предпосылки были, чтобы лучше подходить к штрафной площади соперника. Мы забили, но обидно, что не удержали.
Поплатились за то, что начали прижиматься к своим воротам, когда можно было придержать мяч и выйти в атаку.
– «Пари НН» начал прижиматься, или «Ростов» усилил давление?
– Скорее, мы начали прижиматься. Когда центральный защитник идет в давление, мы начинаем пятиться, а лучше прессинговать, чтобы предотвращать атаки и не ловить их возле штрафной.