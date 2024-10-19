РПЛ. «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко не удержал победу над «Ростовом» (1:1), пропустив на 92-й минуте

«Пари НН» и «Ростов» не определили сильнейшего в 12-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме. Хозяева вышли вперед на 75-й минуте, гости отыгрались на 92-й.

Этот матч стал дебютным для нового тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

«Ростов» после 12 туров занимает 8-е место в таблице РПЛ с 13 очками. «Пари НН» с 12 баллами идет на 10-й строчке.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Царукян, 75; 1:1 – Осипенко (с пенальти), 90+2.

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