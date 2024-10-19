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    • РПЛ. «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко не удержал победу над «Ростовом» (1:1), пропустив на 92-й минуте

    РПЛ. «Пари НН» в дебютном матче Гончаренко не удержал победу над «Ростовом» (1:1), пропустив на 92-й минуте

    «Пари НН» и «Ростов» не определили сильнейшего в 12-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме. Хозяева вышли вперед на 75-й минуте, гости отыгрались на 92-й.

    Этот матч стал дебютным для нового тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

    «Ростов» после 12 туров занимает 8-е место в таблице РПЛ с 13 очками. «Пари НН» с 12 баллами идет на 10-й строчке.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Царукян, 75; 1:1 – Осипенко (с пенальти), 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии (16)
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    TIMOTHY
    1729343094
    Валера медийное днище
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    TIMOTHY
    1729343135
    Унылая колхозная игра обеих команд)
    Ответить
    TIMOTHY
    1729343177
    Ростов хоть гол забил за какое время и то с липового пенальти
    Ответить
    TIMOTHY
    1729343227
    Карпина со своей шайкой в отставку отправить
    Ответить
    TIMOTHY
    1729343329
    Стратег долбаный,за 10 минут до конца игры делает три замены сразу!!! Валера а почему не раньше?? Ты чего куришь??
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    raritet
    1729343630
    Ай да Бубнов, ай да сукин сын. Точно предсказал и результат, и драматургию этого поединка.
    Ответить
    Desma
    1729343739
    Да уж, отскочили. Пенальти какой-то не понятный. Магкеев не видел игрока. Мохеби подставился, картинно подпрыгнул .
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    The only one
    1729344212
    TIMOTHY, не кипятись, ну не играет в этом сезоне Ростов, что ж делать. Тем более, что ты за Зенит топишь
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    Mirak92
    1729344950
    Вкусный кофф на ничейку был, прошло. Спасибо Ростову
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    АЛЕКС 58
    1729349042
    Отскочил пудель нечёсанный
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