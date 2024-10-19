Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Карпин высказался о ничьей «Ростова» с «Пари НН»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

    • Итоговый счет – 1:1.
    • Ростовчане ушли от поражения, забив на 92-й минуте с пенальти.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – 1:1, отыгрались в концовке, но вы не выглядите довольным.

    – Конечно не выгляжу, мы же не выиграли.

    – Пять матчей без побед, что нужно сделать «Ростову», чтобы набрать три очка?

    – Забить на один мяч больше. Как это сделать? Расскажу футболистам.

    – Что понравилось и не понравилось по матчу?

    – Завершение при подходах было не совсем правильным. Всe остальное нормально.

    – Как игра ногами Ханкича?

    – Мы упростили игру вратарей, чтобы не было перебора по передачам, плюс поле было не лучшего качества.

    – Есть ощущение, что команда просела по эмоциям. Согласны с этим?

    – Нет.

    Новости по теме
    Глебов оценил значение Карпина в своей карьере
    Головин ответил, чем Карпин отличается от европейских тренеров 3
    Карпин потроллил Баринова из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кривая да нелёгкая
    1729347269
    Кратко
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1729349279
    Возвращайся в Торпедо-Армавир,горе тренер
    Ответить
    alex1951
    1729351004
    Видно,что Карпуша сильно недоволен.....но сдержан ..... Ну,а в раздевалке ,там то он вспомнит русский богатый язык!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 