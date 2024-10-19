Карпин высказался о ничьей «Ростова» с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН».

Итоговый счет – 1:1.

Ростовчане ушли от поражения, забив на 92-й минуте с пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– 1:1, отыгрались в концовке, но вы не выглядите довольным.

– Конечно не выгляжу, мы же не выиграли.

– Пять матчей без побед, что нужно сделать «Ростову», чтобы набрать три очка?

– Забить на один мяч больше. Как это сделать? Расскажу футболистам.

– Что понравилось и не понравилось по матчу?

– Завершение при подходах было не совсем правильным. Всe остальное нормально.

– Как игра ногами Ханкича?

– Мы упростили игру вратарей, чтобы не было перебора по передачам, плюс поле было не лучшего качества.

– Есть ощущение, что команда просела по эмоциям. Согласны с этим?

– Нет.