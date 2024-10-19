Карпин высказался о ничьей «Ростова» с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии по итогам матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Итоговый счет – 1:1.
- Ростовчане ушли от поражения, забив на 92-й минуте с пенальти.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– 1:1, отыгрались в концовке, но вы не выглядите довольным.
– Конечно не выгляжу, мы же не выиграли.
– Пять матчей без побед, что нужно сделать «Ростову», чтобы набрать три очка?
– Забить на один мяч больше. Как это сделать? Расскажу футболистам.
– Что понравилось и не понравилось по матчу?
– Завершение при подходах было не совсем правильным. Всe остальное нормально.
– Как игра ногами Ханкича?
– Мы упростили игру вратарей, чтобы не было перебора по передачам, плюс поле было не лучшего качества.
– Есть ощущение, что команда просела по эмоциям. Согласны с этим?
– Нет.