19 октября 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч 12-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 19 очками после 11 туров. Команда одержала 5 побед, сыграла 4 раза вничью и потерпела 2 поражения. «Спартак» забил 17 голов и пропустил 9.

Последние три матча «Спартака»:

«Краснодар»

«Краснодар» занимает 2-е место с 27 очками, одержав 8 побед и 3 раза сыграв вничью. Команда забила 22 гола и пропустила 5.

Последние три матча «Краснодара»:

Очные встречи

02.09.23: «Краснодар» – «Спартак» 2:0;

01.11.23: «Спартак» – «Краснодар» 2:3;

11.05.24: «Спартак» – «Краснодар» 1:0.

Прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»

Обе команды показывают достойные результаты в текущем сезоне. «Краснодар» мощен в атаке, но иногда даeт сбои в защите, как это было в матче против «Ахмата». «Спартак» на домашнем стадионе может оказать сопротивление, особенно после уверенной победы над «Ростовом». Ожидается упорная борьба с обилием голов, поставим на ТБ 1.5 за 1.23.