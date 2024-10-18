19 октября 2024 года в 14:00 по московскому времени состоится матч 12-го тура Премьер-лиги между командами «Пари НН» и «Ростов».

«Пари НН»

Команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 11 очками после 11 туров. «Пари НН» одержали 3 победы, сыграли 2 раза вничью и потерпели 6 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 21.Последние три матча «Пари НН»:

«Ростов»

«Ростов» занимает 9-е место с 12 очками. Команда выиграла 3 матча, сыграла 3 раза вничью и проиграла 5 раз, забив 13 голов и пропустив 20.Последние три матча «Ростова»:

Очные встречи

26.08.23: «Пари НН» – «Ростов» 1:0;

26.11.23: «Ростов» – «Пари НН» 1:0;

21.02.24: «Ростов» – «Пари НН» 0:1.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Ростов»

Вероятно, обе команды будут играть на победу, вероятно постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поставим на тотал меньше 3 за 1.55.