19 октября 2024 года в 14:00 по московскому времени состоится матч 12-го тура Премьер-лиги между командами «Пари НН» и «Ростов».
«Пари НН»
Команда занимает 12-е место в турнирной таблице с 11 очками после 11 туров. «Пари НН» одержали 3 победы, сыграли 2 раза вничью и потерпели 6 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 21.Последние три матча «Пари НН»:
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05.10.24: «Акрон» – «Пари НН» 2:2;
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01.10.24: «Пари НН» – ЦСКА 0:2;
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26.09.24: «Акрон» – «Пари НН» 1:1.
«Ростов»
«Ростов» занимает 9-е место с 12 очками. Команда выиграла 3 матча, сыграла 3 раза вничью и проиграла 5 раз, забив 13 голов и пропустив 20.Последние три матча «Ростова»:
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05.10.24: «Спартак» – «Ростов» 3:0;
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02.10.24: «Химки» – «Ростов» 2:2;
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28.09.24: «Ростов» – «Акрон» 0:2.
Очные встречи
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26.08.23: «Пари НН» – «Ростов» 1:0;
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26.11.23: «Ростов» – «Пари НН» 1:0;
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21.02.24: «Ростов» – «Пари НН» 0:1.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Ростов»
Вероятно, обе команды будут играть на победу, вероятно постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поставим на тотал меньше 3 за 1.55.