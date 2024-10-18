В 8-м туре Английской Премьер-Лиги встречаются команды с различной формой: «Борнмут», занимающий 13-е место с 8 очками, и «Арсенал», находящийся на 3-й строчке с 17 очками. «Борнмут» испытывает трудности в последних матчах и не может стабильно набирать очки, тогда как «Арсенал» уверенно идет в верхней части таблицы и не проигрывает на протяжении 13 матчей в Премьер-Лиге. История личных встреч также указывает на преимущество «Арсенала», который выиграл 6 последних игр против «Борнмута».

Анализ команды «Борнмут»

«Борнмут» под руководством Андони Ираолы находится в сложном положении. Команда одержала лишь одну победу в последних пяти матчах, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. В обороне у «Борнмута» продолжаются проблемы: команда пропустила 8 голов за последние 5 матчей, пропуская в среднем 1.60 гола за игру. Однако атака хоть и не на высоте, но демонстрирует определенный потенциал: «Борнмут» забивает в среднем 1.20 гола за игру, а лучший бомбардир команды, Энтойн Семеньо, забил 3 гола в 8 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не удерживает свои ворота «сухими» в последних 9 матчах.

Анализ команды «Арсенал»

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты демонстрирует стабильную и результативную игру. Команда уверенно идет в верхней части таблицы и занимает 3-е место, набрав 17 очков. В последних пяти матчах «Арсенал» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, забив 16 голов. В среднем команда забивает 3.20 гола за игру, что подтверждает их высокую атакующую мощь. В обороне «Арсенал» также смотрится стабильно, пропуская в среднем 1.20 гола за игру.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 3.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в последних 13 матчах Премьер-Лиги.

Личные встречи:

04.05.2024: «Арсенал» 3:0 «Борнмут»

30.09.2023: «Борнмут» 0:4 «Арсенал»

04.03.2023: «Арсенал» 3:2 «Борнмут»

20.08.2022: «Борнмут» 0:3 «Арсенал»

Прогноз и ставки

Учитывая текущую форму обеих команд, «Арсенал» выглядит явным фаворитом. Команда демонстрирует высокую результативность и уверенность на поле, в то время как «Борнмут» испытывает проблемы в защите. Несмотря на возможные усилия хозяев, атакующий потенциал «Арсенала» и их успешная серия в личных встречах дают все основания ожидать победы гостей.

Наиболее безопасная ставка: Победа «Арсенала» (1.60). Учитывая форму и статистику, «Арсенал» должен уверенно победить. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). Слабая оборона «Борнмута» может дать возможность «Арсеналу» забить, но и хозяева могут ответить голом. Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «Арсенала» (11.00). Лондонцы выглядят мощно в атаке и способны забить несколько голов, но и «Борнмут» на своем поле может отметиться голом.

Рекомендация: Победа «Арсенала» с точным счетом 3:1 за коэффициент 11.00.