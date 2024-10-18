19 октября 2024 года на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Оба коллектива находятся в середине таблицы и будут стремиться улучшить свои позиции.

«Ньюкасл»

После 7 туров «Ньюкасл» занимает 7-е место, имея в активе 12 очков. Команда демонстрирует нестабильные результаты, не выигрывая в трех последних матчах. Несмотря на это, «Ньюкасл» регулярно забивает в играх Премьер-лиги, что подтверждает их атакующий потенциал. Харви Барнс, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 9 матчах. В последних 5 встречах клуб забил 5 голов, пропустив столько же. На домашнем стадионе команда всегда играет более уверенно, и это может стать ключевым фактором в предстоящем поединке.

Последние матчи «Ньюкасла»:

«Брайтон»

«Брайтон» также набрал 12 очков за 7 туров и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в каждом из последних трех матчей Премьер-лиги. Дэнни Уэлбек является лидером атаки, забив 4 гола в 8 матчах. Однако оборона остается проблемой для «Брайтона», так как они пропускают в последних трех матчах. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила столько же, что подчеркивает их склонность к результативным матчам.

Последние матчи «Брайтона»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что команды часто играют вничью, а также, что обе команды регулярно забивают друг другу. «Ньюкасл» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Брайтона», но «Брайтон» показывает хорошие результаты на выезде и способен создать проблемы хозяевам.

Последние встречи:

Статистика

«Ньюкасл»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Брайтон»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Брайтон»

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать, что матч будет результативным. Обе команды обладают мощными атакующими линиями, но испытывают трудности в обороне. Вероятно, что обе команды забьют, а матч завершится вничью.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Ничья – коэффициент 3.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.40.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом является ничья 2:2.

Рекомендация: 2:2 за 9.00.