Кроос составил топ-3 претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить кто-то из его бывших одноклубников.

«Кого бы я хотел видеть в финальной тройке номинантов? Винисиус, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль. В любом порядке.

Выбор бы был между этими тремя игроками, если бы у меня было право голоса.

Также я мог бы вручить «Золотой мяч» самому себе (смеется). Главное, чтобы его получил игрок «Реала», потому что мы были самой успешной командой Европы», – сказал Кроос.