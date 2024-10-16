Кроос составил топ-3 претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году

Экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что «Золотой мяч» в этом году должен получить кто-то из его бывших одноклубников.
«Кого бы я хотел видеть в финальной тройке номинантов? Винисиус, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль. В любом порядке.
Выбор бы был между этими тремя игроками, если бы у меня было право голоса.
Также я мог бы вручить «Золотой мяч» самому себе (смеется). Главное, чтобы его получил игрок «Реала», потому что мы были самой успешной командой Европы», – сказал Кроос.
- Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
- 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
- Ожидается, что приз достанется вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.