Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Динамо» Мх. Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Дзиов, Мертенс, Брахими, Альшин, Калинин, Ильин, Марков, Щетинин, Якимов, Беленов, Божин.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Динамо» Мх: Шумахов, Табидзе, Гаджиев, Касинтура, Кагермазов, Юсупов, Агаларов, Волк, Глушков, Пальцев, Сандрачук.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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