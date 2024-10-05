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    • «Алания» – «Черноморец»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 6 октября 2024

    «Алания» – «Черноморец»: прогноз на матч 13 тура ФНЛ – 6 октября 2024

    6 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Аланией» и «Черноморцем».

    «Алания»

    «Алания» занимает 16-е место в таблице с 11 очками. Команда выиграла только 2 матча, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражение, забила 6 голов, а пропустила 9 мячей.

    Последние три результата «Алании»:

    «Черноморец»

    «Черноморец» идет на 5-й строчке с 20 очками. Команда довольно уверенно выступает в Первой лиге – 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Команда забила 18 голов и пропустила 15 мячей.

    Последние три результата «Черноморца»:

    • 29.09.24 «Черноморец» – «Сокол» 3:0;

    • 24.09.24 «Амкар»(пен.) – «Черноморец» 3:3;

    • 20.09.24 «Ротор» – «Черноморец» 1:2.

    Очные встречи

    • 31.03.24 «Алания» – «Черноморец» 1:2;

    • 17.07.23 «Черноморец» – «Алания» 1:1;

    • 24.02.24 «Алания» – «Черноморец» 0:0.

    Прогноз на матч «Алания» – «Черноморец»

    В предстоящей встрече фаворит – «Черноморец». Команда набрала хороший ход и в случае победы имеет шансы войти в тройку лидеров Первой лиги. Впрочем, «Алания» постарается отобрать очки у гостей. Подстрахуемся, возьмем двойной шанс – победа «Черноморца» или ничья за 1.35

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 19:39
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