6 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Аланией» и «Черноморцем».

«Алания»

«Алания» занимает 16-е место в таблице с 11 очками. Команда выиграла только 2 матча, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражение, забила 6 голов, а пропустила 9 мячей.

Последние три результата «Алании»:

«Черноморец» идет на 5-й строчке с 20 очками. Команда довольно уверенно выступает в Первой лиге – 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Команда забила 18 голов и пропустила 15 мячей.

Последние три результата «Черноморца»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Алания» – «Черноморец»

В предстоящей встрече фаворит – «Черноморец». Команда набрала хороший ход и в случае победы имеет шансы войти в тройку лидеров Первой лиги. Впрочем, «Алания» постарается отобрать очки у гостей. Подстрахуемся, возьмем двойной шанс – победа «Черноморца» или ничья за 1.35