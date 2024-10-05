6 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Аланией» и «Черноморцем».
«Алания»
«Алания» занимает 16-е место в таблице с 11 очками. Команда выиграла только 2 матча, по 5 раз сыграла вничью и потерпела поражение, забила 6 голов, а пропустила 9 мячей.
Последние три результата «Алании»:
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30.09.24 «Ротор» – «Алания» 0:0;
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26.09.24 «Амкал» – «Алания» 0:1;
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21.09.24 «Нефтехимик» – «Алания» 0:0.
«Черноморец»
«Черноморец» идет на 5-й строчке с 20 очками. Команда довольно уверенно выступает в Первой лиге – 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Команда забила 18 голов и пропустила 15 мячей.
Последние три результата «Черноморца»:
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29.09.24 «Черноморец» – «Сокол» 3:0;
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24.09.24 «Амкар»(пен.) – «Черноморец» 3:3;
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20.09.24 «Ротор» – «Черноморец» 1:2.
Очные встречи
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31.03.24 «Алания» – «Черноморец» 1:2;
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17.07.23 «Черноморец» – «Алания» 1:1;
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24.02.24 «Алания» – «Черноморец» 0:0.
Прогноз на матч «Алания» – «Черноморец»
В предстоящей встрече фаворит – «Черноморец». Команда набрала хороший ход и в случае победы имеет шансы войти в тройку лидеров Первой лиги. Впрочем, «Алания» постарается отобрать очки у гостей. Подстрахуемся, возьмем двойной шанс – победа «Черноморца» или ничья за 1.35