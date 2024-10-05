6 октября 2024 года в 15:00 по московскому времени состоится матч 13-го тура Первой Лиги между «Шинником» и «Енисеем».

«Шинник»

На данный момент «Шинник» находится на 15-й строчке в турнирной таблице с 11 очками. Команда выиграла только 2 встречи, по 5 раз сыграла вничью и проиграла, забила 7 голов и пропустила 13 мячей.

Последние три результата «Шинника»:

«Енисей»

«Енисей» занимает 10-е место с 16 очками. Команда забила и пропустила по 13 голов, выиграла 5 матчей, в 1 встрече сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Последние три результата «Енисея»:

Очные встречи

12.11.23 «Енисей» – «Шинник» 4:1;

07.10.23 «Шинник» – «Енисей» 1:1;

12.03.23 «Шинник» – «Енисей» 2:2.

Прогноз на матч «Шинник» – «Енисей»

В предстоящей встрече фаворит – красноярский «Енисей». Команда пребываает в хорошей игровой форме о чем свидетельствует победа над «Уралом» в предыдущем туре. Впрочем, «Шинник» играет дома и команда наверняка постарается засушить игру. Поставим на победу «Енисея» или ничью (1.65).