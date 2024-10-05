Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Оренбург». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

«Оренбург»: Москвичев, Горбани, Башич, Сахархизан, Малых, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Перес, Касимов, Сидоров.

Главный тренер: Ильшат Айткулов

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!