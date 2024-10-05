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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Оренбург»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Оренбург»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Оренбург». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Оренбург»: Москвичев, Горбани, Башич, Сахархизан, Малых, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Перес, Касимов, Сидоров.

    Главный тренер: Ильшат Айткулов

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 15:26
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    Комментарии (11)
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    Литейный 4 (returned)
    1728131608
    Не завидую пуховикам. Под каток попадут. Гыгыгы
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    Александр.Т.
    1728132342
    ну 2 Русских парней норм
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    Semenycch
    1728132426
    У Зенита состав близок к самому боевому!
    Ответить
    BarStep
    1728132903
    Алип, Клаудиньо и Мостовой - это уже не старт…. Семак, ты чего??!
    Ответить
    ySS
    1728134479
    Снова 9 инородных...)
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728134719
    Снова в основе в поле лишь один россиянин, даже Дельфина из Москвы не включили
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    Интерес
    1728134880
    Труба предсказуемо ляжет под скважину.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1728140305
    Зенит позор российского футбола
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