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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 2 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 2 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 2 октября, начало встречи запланировано на 21:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.

    Главный тренер: Заур Тедеев

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 20:17
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    Комментарии (12)
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    Цугундeр
    1727890318
    Штрафбат какой то..
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1727890700
    Почему так поздно начало игры ?
    Ответить
    Питерский князь
    1727890705
    Как же меня бесит сельдерей! Жду с нетерпением, когда уберут это дупло из нашей команды!
    Ответить
    sochi-2013
    1727891451
    Что тогда смотреть\?
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