Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 2 октября, начало встречи запланировано на 21:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.

Главный тренер: Заур Тедеев

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