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    • «Атлетик» – «АЗ Алкмар»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года

    «Атлетик» – «АЗ Алкмар»: прогноз на точный счет матча – 3 октября 2024 года

    Второй тур Лиги Европы 2024/2025 подарит болельщикам интересное противостояние между испанским «Атлетиком» и голландским «АЗ Алкмар». Обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют атакующий футбол. Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес Баррия», что дает «Атлетику» небольшое преимущество. В первом туре оба клуба показали боевой дух: «Атлетик» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), а «АЗ Алкмар» одержал волевую победу над «Эльфсборгом» (3:2).

    Анализ команды «Атлетик»

    «Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде находит баланс между атакой и обороной. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и стабильно забивает. В последних 5 встречах баски забили 10 голов и пропустили 5, что указывает на надежную игру в атаке, но определенные проблемы в обороне. В предыдущем туре против «Ромы» они продемонстрировали характер, избежав поражения на выезде.

    Последние 5 матчей:

    • Атлетик 1:1 Севилья (Ла Лига)

    • Рома 1:1 Атлетик (Лига Европы)

    • Атлетик 3:1 Сельта (Ла Лига)

    • Леганес 0:2 Атлетик (Ла Лига)

    • Лас-Пальмас 2:3 Атлетик (Ла Лига)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

    • Не проигрывает в 5 последних матчах.

    • Забивает в 5 последних играх подряд.

    Анализ команды «АЗ Алкмар»

    АЗ Алкмар под руководством Мартена Мартенса демонстрирует впечатляющую форму, особенно в атаке. В последних 5 матчах голландская команда забила 18 голов, что составляет 3.60 гола за игру. Однако стабильность в обороне вызывает вопросы: команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру и не смогла сохранить «сухие» ворота в 4 из 5 последних матчей. Тем не менее, их атакующий потенциал делает АЗ Алкмар опасным соперником для любого клуба.

    Последние 5 матчей:

    • АЗ Алкмар 1:2 Утрехт (Эредивизи)

    • АЗ Алкмар 3:2 Эльфсборг (Лига Европы)

    • Зволле 1:2 АЗ Алкмар (Эредивизи)

    • АЗ Алкмар 9:1 Херенвен (Эредивизи)

    • Валвейк 0:3 АЗ Алкмар (Эредивизи)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 3.60 гола за игру.

    • Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей.

    • Забивает в 5 последних матчах подряд.

    Тактический разбор

    Обе команды делают ставку на атакующий футбол. «Атлетик» активно использует фланговые проходы и навесы в штрафную площадь, что приносит свои плоды против команд, уязвимых в обороне. «АЗ Алкмар» действует через короткий пас и стремится быстро переходить из обороны в атаку, используя высокий прессинг. Против «Атлетика» голландцам будет важно контролировать темп и не допускать слишком частых перехватов в центре поля. С другой стороны, баски будут стараться сдерживать соперника на подступах к штрафной.

    Личные встречи

    В последний раз команды встречались в 2015 году на групповой стадии Лиги Европы. Тогда «АЗ Алкмар» выиграл первый матч со счетом 2:1, а в ответной встрече на «Сан Мамесе» была зафиксирована результативная ничья 2:2. Оба матча отличались высокой результативностью, что также можно ожидать и в предстоящей игре.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Атлетика»: 2.00

    • Ничья: 3.50

    • Победа «АЗ Алкмар»: 3.60

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.65. Обе команды демонстрируют высокий уровень атаки и регулярно забивают.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 – коэффициент 1.75. Учитывая атакующий потенциал обоих клубов, игра может закончиться с большим количеством голов.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 2:2 – коэффициент 10.50. Исходя из текущей формы и результативности команд, ничья с множеством голов кажется вероятным исходом.

    Рекомендация: Точный счет 2:2 за коэффициент 10.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 19:43
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