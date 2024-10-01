Мостовой – о Слуцком: «Что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить?»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказалс о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

– Смотри, как Слуцкий пробился.

– Наверняка он че-то с кем-то там... Я за его карьерой не слежу – не интересно.

– Он себя подает хорошо, кстати.

– А такие люди всегда себя хорошо подают. Они же все себя хорошо подают. Наверное, в школе хорошо учился. Мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился.

– Он детей хорошо тренировал.

– Не знаю, кого он тренировал. Да и что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить? Как он может натренировать детей? Понимаешь, вот вопрос.

– Ты всерьез думаешь, что главный тренер должен уметь мяч останавливать?

– По крайне мере, да, мне так кажется. В больше части это должно быть так.

Ну, представь хоккей. Я выхожу на лед и не умею кататься на коньках. И ребята, которым по 20-30 лет, стоят, смотрят и говорят: «Ни хрена себе, кто это пришел?» Они скажут: «Как он нас будет тренировать, если сам не умеет играть, что это такое?» Да, такие случаи были 30-40-50 лет назад, один случай, но это же невозможно.

Представь фигурное катание. Я не умею кататься и приду тренировать. Они скажут: «Ну как это?» Мне Женька Плющенко скажет: «Сань, ты мой друг, но как?»

Я же не против кого-то, но это просто нелогично.