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    • Мостовой – о Слуцком: «Что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить?»

    Мостовой – о Слуцком: «Что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить?»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказалс о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

    – Смотри, как Слуцкий пробился.

    – Наверняка он че-то с кем-то там... Я за его карьерой не слежу – не интересно.

    – Он себя подает хорошо, кстати.

    – А такие люди всегда себя хорошо подают. Они же все себя хорошо подают. Наверное, в школе хорошо учился. Мы землю грызли, а он в школе, наверное, хорошо учился.

    – Он детей хорошо тренировал.

    – Не знаю, кого он тренировал. Да и что он может натренировать, если сам не знает, как мяч остановить? Как он может натренировать детей? Понимаешь, вот вопрос.

    – Ты всерьез думаешь, что главный тренер должен уметь мяч останавливать?

    – По крайне мере, да, мне так кажется. В больше части это должно быть так.

    Ну, представь хоккей. Я выхожу на лед и не умею кататься на коньках. И ребята, которым по 20-30 лет, стоят, смотрят и говорят: «Ни хрена себе, кто это пришел?» Они скажут: «Как он нас будет тренировать, если сам не умеет играть, что это такое?» Да, такие случаи были 30-40-50 лет назад, один случай, но это же невозможно.

    Представь фигурное катание. Я не умею кататься и приду тренировать. Они скажут: «Ну как это?» Мне Женька Плющенко скажет: «Сань, ты мой друг, но как?»

    Я же не против кого-то, но это просто нелогично.

    • Слуцкий ранее тренировал в профессиональном футболе волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».
    • С «Шэньхуа» Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. Сейчас его команда идет на 2-м месте в чемпионате страны.

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    Источник: страница «РИА Новости Спорт» в соцсети VK

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    01.10.2024 09:53
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    Комментарии (19)
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1727770714
    Александр Мостовой говорит всё правильно про остановку мяча, про чеканку. Вся игра у атакующих игроков построена на приёме и обработке мяча. С какой стати тренер, который этого не знает, будет тренировать? Чем лучше остановка мяча - а над этим работать надо регулярно - тем быстрее, лучше и мягче приём мяча, тем быстрее игрок развивает атаку. Можно не суметь мяч обработать, тогда как он этот компонент не натренировал. А можно одним касанием принять, вторым отдать, можно при верховой передаче и в касание отдать - это зависит от того, как нога чувствует мяч. А чувствует она у того, кто чеканит и работает над остановкой мяча. Можно верховую передачу в касание отдать на весу. А можно одним на весу остановить и вторым весом же быстро отдать.
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    O-kolesov
    1727770816
    Санюшка, завидуй молча.
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    DOCTOR PENALTY
    1727772267
    Поддерживаю Мостового. Такие персонажи, как Слуцкий, Дзюба, это больше дети пиара, чем спецы в футболе, обычные маркетинговые выкидыши. Можно обосрать Мостового с ног до головы, но он прав. Его слова направлены прямо против футбольных "бизнесменов" и коррупционеров, которые держат наш футбол за яйца. Так за что его обсирать-то так???... И кого мы в этой ситуации поддерживаем???... Конечно, он и завидует, и бесится, что его не берут в какой-то клуб, но он не на обочине, его приглашает даже Спартак на стажировку. А в качестве эксперта он очень хорош, его интересно послушать, всё говорит по делу, без понтов. ***
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    Чермындыр
    1727772536
    Зае...л уже этот постовой. Изо всех дыр авно несет. Прекратите у него интервью брать
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    NewLife
    1727772821
    Успехи тренеров, не игравших в футбол, это соль на раны уязвленного самолюбия Мостового)
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    САДЫЧОК
    1727774007
    У этого Шарикова и земля плоская!
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    k611
    1727775462
    Мостовой всё угомониться не может. Слуцкий в Китае с командой рекорды ставит. Не работает это правило: хороший футболист - хороший тренер, но этот твердолобый никак не хочет признать очевидные вещи.
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    neim
    1727781413
    А представьте, как будет ныть этот "царёк", когда окончит наконец-то тренерскую учёбу, а на тренерскую работу его ни кто так и не позовёт !!!
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    Garrincha58
    1727791170
    Мостовой вы там что совсем переучились зачем Слуцкому учить игроков как бить как останавливать их этому учат в ДЮСШ, а тренер должен учить тактике и схемам как играть Моуриньо или Вилаш Боаш тоже никогда не играли, а тренерами стали можно сказать великими, а ты в свои 55 лет всё ещё ученик или стажёр помолчал бы лучше за умного сошёл
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    bashnat013
    1727846598
    Может кто и может мячь остановить а вот если по жизни дурак то тренировать не сможешь
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