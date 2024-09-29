Аршавин ответил, побьет ли Дзюба рекорд Кержакова

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил шансы Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова.

У рекордсмена Кержакова 233 гола за карьеру. Дзюба отстает на 3 мяча.

– Побьет ли Дзюба рекорд по голам?

– Думаю, что с такими темпами – да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шел, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон».