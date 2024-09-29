Аршавин ответил, побьет ли Дзюба рекорд Кержакова

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил шансы Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова.
- У рекордсмена Кержакова 233 гола за карьеру. Дзюба отстает на 3 мяча.
– Побьет ли Дзюба рекорд по голам?
– Думаю, что с такими темпами – да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шел, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон».
- Накануне Артем забил «Ростову» (2:0) в 10-м туре РПЛ.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории лиги.
Источник: «Матч ТВ»