Депутат Свищев отреагировал на извинения Пьянича

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев похвалил новичка ЦСКА Миралема Пьянича.

2 года назад полузащитник выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».

«Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели...

Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет?

Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь», – сказал Свищев.