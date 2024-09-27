Депутат Свищев отреагировал на извинения Пьянича

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев похвалил новичка ЦСКА Миралема Пьянича.
- 2 года назад полузащитник выступал против проведения матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
- В интервью пресс-службе армейцев Пьянич сказал: «Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться».
«Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели...
Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет?
Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь», – сказал Свищев.
- Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.
Источник: «Спорт-Экспресс»