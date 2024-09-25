В 1-м туре группового этапа Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на своeм поле примет бельгийский «Юнион СЖ». Турки идут с хорошими результатами в последних матчах, занимая высокие позиции в местном чемпионате, тогда как «Юнион СЖ» борется за стабильность, особенно в гостевых играх. Матч на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» станет важным для обеих команд, стремящихся стартовать с победы в еврокубковом турнире.

Анализ команды «Фенербахче»

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью демонстрирует отличную результативность. В последних 5 матчах команда забила 13 голов, показывая, что атака – это сильная сторона турецкого клуба. При этом оборона остается относительно стабильной, с пропущенными 5 голами в последних 5 играх. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и продолжает забивать в каждом матче. Ключевой игрок в атаке – Чиро Иммобиле, который держит высокую планку результативности.

Последние 5 матчей:

Фенербахче 1:3 Галатасарай

Касымпаша 0:2 Фенербахче

Фенербахче 3:0 Аланьяспор

Ризеспор 0:5 Фенербахче

Гезтепе 2:2 Фенербахче

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 2.60 гола за игру.

Забивает в 12 последних матчах.

Анализ команды «Юнион СЖ»

«Юнион СЖ» под руководством Себастьяна Поконьоли находится в сложной ситуации, особенно в плане результативности. В последних 5 матчах бельгийцы забили всего 1 гол и пропустили 2. Команда показывает хорошую оборону, пропуская всего 0.40 гола за игру в последних 5 матчах, но в атаке дела обстоят хуже. «Юнион» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах в еврокубках, что говорит о слабых результатах вдали от дома.

Последние 5 матчей:

Стандард 0:0 Юнион

Антверпен 2:0 Юнион

Юнион 0:0 Андерлехт

Сент-Труйден 0:0 Юнион

Юнион 1:0 Шарлеруа

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

Не выигрывает в 6 последних матчах в гостях в еврокубках.

Тактический разбор

«Фенербахче» имеет явное преимущество в атаке и будет стремиться использовать домашний стадион для агрессивной игры. «Юнион СЖ» сконцентрируется на обороне, стараясь минимизировать количество моментов у своих ворот. Однако, учитывая слабую результативность бельгийской команды в последних матчах и хорошую форму «Фенербахче», турки имеют высокие шансы на победу.

Личные встречи

14 марта 2024 года: Фенербахче 0:1 Юнион (Лига Конференций)

7 марта 2024 года: Юнион 0:3 Фенербахче (Лига Конференций)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Фенербахче»: 1.60

Ничья: 3.50

Победа «Юнион СЖ»: 5.00

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Несмотря на атакующий потенциал «Фенербахче», «Юнион» будет стараться закрыться в обороне.

Умеренная ставка : Победа «Фенербахче» (1.60). Турецкий клуб более стабилен и уверен в атаке.

Более рискованная ставка: Фенербахче выиграет с разницей в 2 и более голов (2.30). Турки часто добиваются крупных побед дома.

Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 1.60.