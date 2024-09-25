Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Фенербахче» – «Юнион СЖ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    «Фенербахче» – «Юнион СЖ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    В 1-м туре группового этапа Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на своeм поле примет бельгийский «Юнион СЖ». Турки идут с хорошими результатами в последних матчах, занимая высокие позиции в местном чемпионате, тогда как «Юнион СЖ» борется за стабильность, особенно в гостевых играх. Матч на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» станет важным для обеих команд, стремящихся стартовать с победы в еврокубковом турнире.

    Анализ команды «Фенербахче»

    «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью демонстрирует отличную результативность. В последних 5 матчах команда забила 13 голов, показывая, что атака – это сильная сторона турецкого клуба. При этом оборона остается относительно стабильной, с пропущенными 5 голами в последних 5 играх. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и продолжает забивать в каждом матче. Ключевой игрок в атаке – Чиро Иммобиле, который держит высокую планку результативности.

    Последние 5 матчей:

    • Фенербахче 1:3 Галатасарай

    • Касымпаша 0:2 Фенербахче

    • Фенербахче 3:0 Аланьяспор

    • Ризеспор 0:5 Фенербахче

    • Гезтепе 2:2 Фенербахче

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.60 гола за игру.

    • Забивает в 12 последних матчах.

    Анализ команды «Юнион СЖ»

    «Юнион СЖ» под руководством Себастьяна Поконьоли находится в сложной ситуации, особенно в плане результативности. В последних 5 матчах бельгийцы забили всего 1 гол и пропустили 2. Команда показывает хорошую оборону, пропуская всего 0.40 гола за игру в последних 5 матчах, но в атаке дела обстоят хуже. «Юнион» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах в еврокубках, что говорит о слабых результатах вдали от дома.

    Последние 5 матчей:

    • Стандард 0:0 Юнион

    • Антверпен 2:0 Юнион

    • Юнион 0:0 Андерлехт

    • Сент-Труйден 0:0 Юнион

    • Юнион 1:0 Шарлеруа

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.

    • Не выигрывает в 6 последних матчах в гостях в еврокубках.

    Тактический разбор

    «Фенербахче» имеет явное преимущество в атаке и будет стремиться использовать домашний стадион для агрессивной игры. «Юнион СЖ» сконцентрируется на обороне, стараясь минимизировать количество моментов у своих ворот. Однако, учитывая слабую результативность бельгийской команды в последних матчах и хорошую форму «Фенербахче», турки имеют высокие шансы на победу.

    Личные встречи

    • 14 марта 2024 года: Фенербахче 0:1 Юнион (Лига Конференций)

    • 7 марта 2024 года: Юнион 0:3 Фенербахче (Лига Конференций)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Фенербахче»: 1.60

    • Ничья: 3.50

    • Победа «Юнион СЖ»: 5.00

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Несмотря на атакующий потенциал «Фенербахче», «Юнион» будет стараться закрыться в обороне.

    • Умеренная ставка: Победа «Фенербахче» (1.60). Турецкий клуб более стабилен и уверен в атаке.

    • Более рискованная ставка: Фенербахче выиграет с разницей в 2 и более голов (2.30). Турки часто добиваются крупных побед дома.

    Рекомендация: Победа «Фенербахче» за коэффициент 1.60.

    Новости по теме
    «Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+