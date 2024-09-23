Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Игра состоится 23 сентября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Тодорович, Адамов, Талал, Камилу, Швец, Луна, Самородов, Кардосо, Сатара.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Мендес, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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