Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Крылья Советов». Игра состоится 23 сентября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Тодорович, Адамов, Талал, Камилу, Швец, Луна, Самородов, Кардосо, Сатара.
Главный тренер: Сергей Ташуев
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Костанца, Мендес, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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