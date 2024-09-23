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    • Непомнящий предположил, зачем Абаскаль посетил игру «Спартак» – «Динамо»

    Непомнящий предположил, зачем Абаскаль посетил игру «Спартак» – «Динамо»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

    – Кто виноват в том, что «Спартак» упустил победу на 4-й добавленной минуте?

    – Это не мое дело, искать виноватых. Я доволен качеством игры с обеих сторон. Динамовцы могли забить второй гол гораздо раньше, чем это случилось. В первом тайме сто процентов была равная игра, а по счету вел «Спартак».

    Во втором тайме «Спартак» играл с преимуществом, тем более, с численным превосходством. Но футбол тем и хорош, что одна ошибка может привести к тому, что и получилось.

    Как произошла эта ошибка? Защитник [Денисов] пытался, но нападающий [Тюкавин] сыграл лучше.

    – Наиграл ли все-таки на удаление нападающий «Динамо» Маухуб?

    – Здесь судить очень сложно, но падения от как такового толчка или задержки, наверное, не было. Игрок пытался показать. Но, с другой стороны, касание было и контакт был, игрок мог упасть…

    Тут конфликт интересов. Если я был бы динамовец, то протестовал бы против этого удаления, а если спартаковец, то я бы его приветствовал.

    Я в судейских делах не особенно пытаюсь разобраться. Я сейчас, честно говоря, не понимаю, когда рука есть, когда ее нет. Точно также, когда толчок или наступ сильный, а когда слабый. Теперь для меня это темный лес.

    – Гильермо Абаскаль посетил матч «Спартака». Как вы думаете, почему он решил приехать? Его только вчера уволили с поста наставника «Гранады».

    – Я слышал об этом, но, говорят, что это был ложный слух. На самом деле, его не было.

    – Сейчас появилось видео, на котором Абаскаль уезжает с «Лукойл Арены».

    – Тогда ладно. Мало ли, что может быть. Где-то ему может быть недоплатили, решает финансовый вопрос со «Спартаком» или еще что-то. Я не знаю, но он точно не пришел к тому, чтобы поработать в «Спартаке». Трудно разъяснять свою позицию по этому поводу.

    • Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль присутствовал на матче. По данным «Матч ТВ», он покинул стадион до окончания встречи.
    • Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    23.09.2024 08:21
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    Комментарии (11)
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    Марк Аврелий!
    1727069654
    Подвел Абаскаль своим уходом Спартак. Остался бы до конца и Спартак бы не пропустил
    Ответить
    somn
    1727071121
    Вернуть Абаскаля в свинарник!
    Ответить
    Каратель помойников
    1727073067
    Да тут смотрю икстэры футбола собрались) а почему не гыгычем?
    Ответить
    ilich55
    1727074297
    81-летнему Непомнящему так интересно знать Абаскаль, посетил игру «Спартак» – «Динамо» или приезжал за баблом?
    Ответить
    evgevg13
    1727076811
    Пришел на людей посмотреть, себя показать. Засветился в стране, авось кто нибудь и пригласит...
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1727090949
    А где еще отираться этому аферисту, как не в России)))
    Ответить
    alp
    1727092265
    на садовод за левым стоун айленд по дешовке закупится ездил... инфа 100%
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