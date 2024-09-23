Непомнящий предположил, зачем Абаскаль посетил игру «Спартак» – «Динамо»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о матче 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

– Кто виноват в том, что «Спартак» упустил победу на 4-й добавленной минуте?

– Это не мое дело, искать виноватых. Я доволен качеством игры с обеих сторон. Динамовцы могли забить второй гол гораздо раньше, чем это случилось. В первом тайме сто процентов была равная игра, а по счету вел «Спартак».

Во втором тайме «Спартак» играл с преимуществом, тем более, с численным превосходством. Но футбол тем и хорош, что одна ошибка может привести к тому, что и получилось.

Как произошла эта ошибка? Защитник [Денисов] пытался, но нападающий [Тюкавин] сыграл лучше.

– Наиграл ли все-таки на удаление нападающий «Динамо» Маухуб?

– Здесь судить очень сложно, но падения от как такового толчка или задержки, наверное, не было. Игрок пытался показать. Но, с другой стороны, касание было и контакт был, игрок мог упасть…

Тут конфликт интересов. Если я был бы динамовец, то протестовал бы против этого удаления, а если спартаковец, то я бы его приветствовал.

Я в судейских делах не особенно пытаюсь разобраться. Я сейчас, честно говоря, не понимаю, когда рука есть, когда ее нет. Точно также, когда толчок или наступ сильный, а когда слабый. Теперь для меня это темный лес.

– Гильермо Абаскаль посетил матч «Спартака». Как вы думаете, почему он решил приехать? Его только вчера уволили с поста наставника «Гранады».

– Я слышал об этом, но, говорят, что это был ложный слух. На самом деле, его не было.

– Сейчас появилось видео, на котором Абаскаль уезжает с «Лукойл Арены».

– Тогда ладно. Мало ли, что может быть. Где-то ему может быть недоплатили, решает финансовый вопрос со «Спартаком» или еще что-то. Я не знаю, но он точно не пришел к тому, чтобы поработать в «Спартаке». Трудно разъяснять свою позицию по этому поводу.