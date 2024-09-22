Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • АПЛ. «Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Арсеналом» (2:2) на 90+8-й минуте

    АПЛ. «Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Арсеналом» (2:2) на 90+8-й минуте

    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2 в матче 5-го тура АПЛ.

    Счет в игре открыл «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд забил гол на 9-й минуте. Для него это 100-й мяч в 105 матчах за клуб.

    «Арсенал» отыгрался на 22-й минуте, отличился Риккардо Калафьори. А в конце первого тайма лондонцы вышли вперед. На 45+1-й минуте гол забил Габриэль.

    На 45+8-й минуте с поля был удален вингер «Арсенала» Леандро Троссард, и его команда провела в меньшинстве весь второй тайм.

    «Манчестер Сити» ушел от поражения на 90+8-й минуте. Счет сравнял Джон Стоунз.

    «Горожане» лидируют в АПЛ с 13 очками после 5 туров. У «Арсенала» 4-е место и 11 очков.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Манчестер Сити – Арсенал – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Холанд, 9; 1:1 – Калафьори, 22; 1:2 – Габриэль, 45+1; 2:2 – Стоунз, 90+8.

    Удаления: нет – Троссард, 45+8.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новости по теме
    Холанд обматерил игрока «Арсенала» 3
    Артета высказался о ничьей с «Сити»
    Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+