АПЛ. «Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Арсеналом» (2:2) на 90+8-й минуте

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 2:2 в матче 5-го тура АПЛ.

Счет в игре открыл «Манчестер Сити». Эрлинг Холанд забил гол на 9-й минуте. Для него это 100-й мяч в 105 матчах за клуб.

«Арсенал» отыгрался на 22-й минуте, отличился Риккардо Калафьори. А в конце первого тайма лондонцы вышли вперед. На 45+1-й минуте гол забил Габриэль.

На 45+8-й минуте с поля был удален вингер «Арсенала» Леандро Троссард, и его команда провела в меньшинстве весь второй тайм.

«Манчестер Сити» ушел от поражения на 90+8-й минуте. Счет сравнял Джон Стоунз.

«Горожане» лидируют в АПЛ с 13 очками после 5 туров. У «Арсенала» 4-е место и 11 очков.

Англия. АПЛ. 5-й тур

Манчестер Сити – Арсенал – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Холанд, 9; 1:1 – Калафьори, 22; 1:2 – Габриэль, 45+1; 2:2 – Стоунз, 90+8.

Удаления: нет – Троссард, 45+8.

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