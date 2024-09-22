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    Появились подробности переговоров ЦСКА и Пьянича

    ЦСКА пока не согласовал условия контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем, который может прийти в команду на правах свободного агента.

    «В настоящее время представители Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА и обсуждают контракт по схеме «1+1». Армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше своих лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.

    В случае успешного согласования всех условий – во вторник или среду сделка должна быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • 34-летний хавбек с лета находится в статусе свободного агента после ухода из эмиратской «Шарджи».
    • В прошлом сезоне он провел 34 матча, сделал 11 передач.
    • Ранее босниец также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».

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    Источник: Sport24

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    22.09.2024 17:42
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    Комментарии (6)
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    CSKA57
    1727018888
    Опять ничего не получится!
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    Artemka444
    1727019141
    Вообще то он полузащитник а не форвард!!
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    Artemka444
    1727019260
    И он с Джеком не хотел играть с Россией товарняк , что изменилось?
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    Красногвардейчик
    1727030073
    Это тот случай, когда будет лучше для ЦСКА, если трансфер сорвётся
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    Oldtrafford83
    1727066433
    Однако, помнится после 24,02 он один из первых орал что РФ правильно отстранили и с русскими клубами он играть не будет, а теперь видимо передумал т.к бабло важнее)) Надеюсь трансфер не состоится!!!
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