Появились подробности переговоров ЦСКА и Пьянича

ЦСКА пока не согласовал условия контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем, который может прийти в команду на правах свободного агента.

«В настоящее время представители Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА и обсуждают контракт по схеме «1+1». Армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше своих лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.

В случае успешного согласования всех условий – во вторник или среду сделка должна быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.