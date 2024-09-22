Появились подробности переговоров ЦСКА и Пьянича

ЦСКА пока не согласовал условия контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем, который может прийти в команду на правах свободного агента.
«В настоящее время представители Пьянича ведут активные переговоры с ЦСКА и обсуждают контракт по схеме «1+1». Армейцы не хотят платить возрастному футболисту зарплату больше своих лидеров команды, поэтому пытаются снизить ее.
В случае успешного согласования всех условий – во вторник или среду сделка должна быть закрыта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- 34-летний хавбек с лета находится в статусе свободного агента после ухода из эмиратской «Шарджи».
- В прошлом сезоне он провел 34 матча, сделал 11 передач.
- Ранее босниец также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ».