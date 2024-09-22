Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Динамо» Мх. Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Саравия, Роналдо, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Динамо» Мх: Волк, Кагермазов, Табидзе, Пальцев, Сундуков, Шумахов, Юсупов, Глушков, Джавад, Гаджиев, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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