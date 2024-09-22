Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Оренбург». Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 14:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Мирзов, Терехов, Бакаев, Филин, Гогуа, Вера, Фернандес, Корредера, Хосонов, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Башич, Горбани, Мансилья, Коваленко, Марин, Сахархизан.

Главный тренер: Давид Деограсия

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