В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом»

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал ситуацию с низкой посещаемостью матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). На игре присутствовали около 300 зрителей.

«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», – сказал Дзичковский.