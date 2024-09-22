Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом»

    В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом»

    Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал ситуацию с низкой посещаемостью матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). На игре присутствовали около 300 зрителей.

    «Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

    В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», – сказал Дзичковский.

    • Встреча «Химок» с «Оренбургом» стартовала в 14:15 мск. Игра «Спартак» – началась в 16:30.
    • «Химки» продлили безвыгрышную серию до 9 матчей подряд во всех турнирах, «Оренбург» – до 12.

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    Бышовец оценил приглашение Глушакова в «Химки» 2
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1727019865
    На начало игры, как посчитал комментатор трансляции было всего 92 человека, это позор для организаторов турнира.
    Ответить
    zigbert
    1727026667
    Печальная статистика.
    Ответить
    Интерес
    1727026745
    Потому что этот клуб-отечественный "неуловимый Джо".
    Ответить
    SLADE2019
    1727071352
    Просто в Химках футбол не очень популярен, судя по всему. Забавно. Какой еще город такого уровня клуб в РПЛ имеет? А им команда по барабану. Чудаки одним словом.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+