В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом»

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский прокомментировал ситуацию с низкой посещаемостью матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0). На игре присутствовали около 300 зрителей.
«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.
В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», – сказал Дзичковский.
- Встреча «Химок» с «Оренбургом» стартовала в 14:15 мск. Игра «Спартак» – началась в 16:30.
- «Химки» продлили безвыгрышную серию до 9 матчей подряд во всех турнирах, «Оренбург» – до 12.