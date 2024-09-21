Мусаев – о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это не важно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (5:2).
– «Акрон» хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи. Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же.
– «Краснодар» вновь возглавляет турнирную таблицу. Следите за этим?
– Нет, это не важно.
- По два гола у «Краснодара» забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, еще один мяч на счету Никиты Кривцова. У хозяев отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов. Две голевые передачи на свой счет записал Артем Дзюба.
- «Краснодар» вышел в лидеры РПЛ с 21 очком после 9 матчей. У «Зенита» 20 очков и команд в данный момент играет с «Факелом».