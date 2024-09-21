Мусаев – о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это не важно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (5:2).

– «Акрон» хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи. Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же.

– «Краснодар» вновь возглавляет турнирную таблицу. Следите за этим?

– Нет, это не важно.