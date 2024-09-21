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    Мусаев – о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это не важно»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Акроном» (5:2).

    «Акрон» хорошо готов физически, прессингует. Вышел Дзюба, цеплялся за мячи. Рабочая победа, мы сохраняли дисциплину все 90 минут, были недоработки, но в целом довольны отношением команды. Нужно продолжать так же.

    «Краснодар» вновь возглавляет турнирную таблицу. Следите за этим?

    – Нет, это не важно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 17:13
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1726929651
    Лукавит конечно. Зенит пока ,,летит,, Факелу но ещё второй тайм. Пенальти дадут?)))
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