РПЛ. «Краснодар» в гостях разгромил «Акрон» (5:2), Кордоба и Сперцян оформили по дублю

В матче 9-го тура РПЛ «Акрон» дома проиграл «Краснодару» – 2:5.

По два гола у победителей забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, еще один мяч на счету Никиты Кривцова.

У хозяев отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов. Две голевые передачи на свой счет записал Артем Дзюба.

«Краснодар» вышел в лидеры РПЛ с 21 очком после 9 матчей. «Акрон» идет 11-м с 8 очками.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Акрон (Тольятти) – Краснодар – 2:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кордоба, 27; 0:2 – Сперцян, 29; 1:2 – Лончар, 54; 1:3 – Сперцян, 59; 1:4 – Кордоба, 76; 2:4 – Хубулов, 86; 2:5 – Кривцов, 88.

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