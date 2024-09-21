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    • РПЛ. «Краснодар» в гостях разгромил «Акрон» (5:2), Кордоба и Сперцян оформили по дублю

    РПЛ. «Краснодар» в гостях разгромил «Акрон» (5:2), Кордоба и Сперцян оформили по дублю

    В матче 9-го тура РПЛ «Акрон» дома проиграл «Краснодару» – 2:5.

    По два гола у победителей забили Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, еще один мяч на счету Никиты Кривцова.

    У хозяев отличились Стефан Лончар и Владимир Хубулов. Две голевые передачи на свой счет записал Артем Дзюба.

    «Краснодар» вышел в лидеры РПЛ с 21 очком после 9 матчей. «Акрон» идет 11-м с 8 очками.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Акрон (Тольятти) – Краснодар – 2:5 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кордоба, 27; 0:2 – Сперцян, 29; 1:2 – Лончар, 54; 1:3 – Сперцян, 59; 1:4 – Кордоба, 76; 2:4 – Хубулов, 86; 2:5 – Кривцов, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:57
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    Комментарии (11)
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    Persona_non_Grata
    1726923532
    Бубнов немного ошибся в счете ))) Но победу быков предвидел !
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    Persona_non_Grata
    1726923656
    Господа модераторы - поменяйте уже лидера чемпионата, ну хоть на несколько часов порадуйте страну !!!)))
    Ответить
    Semenycch
    1726923707
    У Дзюбы два голевых паса! Молодец!
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    The only one
    1726924643
    Многие говорили: при Мусаеве Краснодар хорошо, если в десятку попадёт. А оно вон как... Молодцы быки! С заслуженной победой!!!
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    Январь 59
    1726924826
    Всех кто болел за Краснодар с Победой.
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    MazaiNN
    1726926451
    Ура товарищи... )))
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    BAIv
    1726927665
    Отличный результат!!! С победой Краснодар!!!
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