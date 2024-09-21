Аршавин перечислил тренеров советской школы в РПЛ

Бывший зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча легенд против ЦСКА (1:3).

Игра была посвящена памяти тренера Павла Садырина.

Матч состоялся накануне на петербургской «Смене».

– То, что почтили память великого тренера, который имеет отношение к двум великим клубам, – это здорово. Моя ассоциация с Садыриным – это тренер, который выиграл с «Зенитом» чемпионат СССР в 1984-м. Это была золотая команда. Как ее еще назвать?

– Павел Садырин, Юрий Морозов, у которого вы играли в «Зените», – тренеры, которые вышли из страны, которой больше нет. И такого типа тренеров тоже не осталось?

– Игорь Осинькин. Мне кажется, он советской школы тренер.

– Да, но он не такой жесткий, как Садырин или Морозов.

– Тогда назову Сергея Ташуева.