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    Аршавин перечислил тренеров советской школы в РПЛ

    Бывший зенитовец Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча легенд против ЦСКА (1:3).

    • Игра была посвящена памяти тренера Павла Садырина.
    • Матч состоялся накануне на петербургской «Смене».

    – То, что почтили память великого тренера, который имеет отношение к двум великим клубам, – это здорово. Моя ассоциация с Садыриным – это тренер, который выиграл с «Зенитом» чемпионат СССР в 1984-м. Это была золотая команда. Как ее еще назвать?

    Павел Садырин, Юрий Морозов, у которого вы играли в «Зените», – тренеры, которые вышли из страны, которой больше нет. И такого типа тренеров тоже не осталось?

    Игорь Осинькин. Мне кажется, он советской школы тренер.

    – Да, но он не такой жесткий, как Садырин или Морозов.

    – Тогда назову Сергея Ташуева.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.09.2024 11:54
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    Uigur
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