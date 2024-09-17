Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Рубин». Игра состоится 17 сентября, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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