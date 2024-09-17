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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Рубин»: 17 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Рубин»: 17 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Рубин». Игра состоится 17 сентября, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.09.2024 19:04
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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1726589479
    Зенит будет играть без крайних защитников, зато и Артур и Мостовой и Педро и Мантуан получат игровую практику.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726590073
    Меньше половины основы в поле россияне, да и то один из них Дельфин из мск
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    Desma
    1726590202
    Да уж, Барриос незаменим..........
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    Цугундeр
    1726593377
    То в три напа ,то в два защитника.. Может, без вратаря попробовать ,а ,Сере́жа?
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