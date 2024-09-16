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    • Филимонов определил лучших вратарей в истории России: Акинфеев остался вторым

    Филимонов определил лучших вратарей в истории России: Акинфеев остался вторым

    Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов составил тройку лучших российских голкиперов.

    – Главный тренер пляжной сборной Михаил Лихачeв, определяя лучшего вратаря России, поставил вас выше Акинфеева, но ниже Дасаева. Как бы выглядела ваша тройка российских вратарей?

    – На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить [смеeтся].

    • Дмитрий Харин стал победителем Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР, долгое время выступал за «Челси», выиграв с ним Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.
    • Он выступал за сборные СССР, СНГ, России в 1988–1998 годах, завершил карьеру в 2004 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 11:02
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    Комментарии (9)
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    evgevg13
    1726476496
    Харин- звезда топ класса. Акинфеев и рядом не стоял...
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    Cleaner
    1726477596
    Филя, после ТОГО матча с Украиной ты навсегда возглавляешь список ХУДШИХ вратарей России!!!...(((
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    DOCTOR PENALTY
    1726478047
    Харин феноменальный вратарь. Сейчас его напоминает Агкацев.
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    САДЫЧОК
    1726481888
    Черчесов дыра в сборной был.
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    bulls27
    1726511958
    На 1 месте Дасаев Ринат без вопросов . Далее Ерёмин Миша . Потом ,как хотите....
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    Виктор56--google
    1726560965
    Филимонов,, Акинфеев конечно на первом месте, а на втором Я,,
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    Кирилл-Сыромятников-googl
    1726562737
    Яшин конечно же на первом месте, если затрагивать СССР
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