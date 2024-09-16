Филимонов определил лучших вратарей в истории России: Акинфеев остался вторым

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов составил тройку лучших российских голкиперов.
– Главный тренер пляжной сборной Михаил Лихачeв, определяя лучшего вратаря России, поставил вас выше Акинфеева, но ниже Дасаева. Как бы выглядела ваша тройка российских вратарей?
– На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить [смеeтся].
- Дмитрий Харин стал победителем Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР, долгое время выступал за «Челси», выиграв с ним Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок лиги.
- Он выступал за сборные СССР, СНГ, России в 1988–1998 годах, завершил карьеру в 2004 году.