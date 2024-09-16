Филимонов определил лучших вратарей в истории России: Акинфеев остался вторым

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов составил тройку лучших российских голкиперов.

– Главный тренер пляжной сборной Михаил Лихачeв, определяя лучшего вратаря России, поставил вас выше Акинфеева, но ниже Дасаева. Как бы выглядела ваша тройка российских вратарей?

– На первое место я бы поставил Харина, потому что он олимпийский чемпион. На втором месте Акинфеев. На третьем либо Овчинников, либо Черчесов. Можно и меня на третье поставить [смеeтся].