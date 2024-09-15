Мангаш поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш прокомментировал дебют за команду.

Португалец вышел на замену в 8-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).

– Какие ощущения от стадиона, на котором удалось дебютировать?

– Всe круто, получился дебют-вечеринка. Стадион заполнился, прекрасная атмосфера. Мне понравилось так дебютировать за «Спартак».

– Насколько сильно расстроишься, когда узнаешь, что трибуна «Б» «Лукойл Арены» не ходит на РПЛ и Кубок?

– Конечно, клубу нужны активные болельщики, жалко, что их нет на официальных матчах, но что имеем, то имеем.

Мангаш куплен на этой неделе у «Витории Гимараеш».

Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов».

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