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    Мангаш поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»

    Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш прокомментировал дебют за команду.

    • Португалец вышел на замену в 8-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).

    – Какие ощущения от стадиона, на котором удалось дебютировать?

    – Всe круто, получился дебют-вечеринка. Стадион заполнился, прекрасная атмосфера. Мне понравилось так дебютировать за «Спартак».

    – Насколько сильно расстроишься, когда узнаешь, что трибуна «Б» «Лукойл Арены» не ходит на РПЛ и Кубок?

    – Конечно, клубу нужны активные болельщики, жалко, что их нет на официальных матчах, но что имеем, то имеем.

    • Мангаш куплен на этой неделе у «Витории Гимараеш».
    • Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 22:29
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1726474858
    удачи тебе Рикарду
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