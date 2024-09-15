Мангаш поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш прокомментировал дебют за команду.
- Португалец вышел на замену в 8-м туре РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).
– Какие ощущения от стадиона, на котором удалось дебютировать?
– Всe круто, получился дебют-вечеринка. Стадион заполнился, прекрасная атмосфера. Мне понравилось так дебютировать за «Спартак».
– Насколько сильно расстроишься, когда узнаешь, что трибуна «Б» «Лукойл Арены» не ходит на РПЛ и Кубок?
– Конечно, клубу нужны активные болельщики, жалко, что их нет на официальных матчах, но что имеем, то имеем.
- Мангаш куплен на этой неделе у «Витории Гимараеш».
- Следующий соперник «Спартака» – «Крылья Советов».
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