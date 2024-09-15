Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Крузейро» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч 26-го тура чемпионата Бразилии – 16 сентября

    «Крузейро» – «Сан-Паулу»: прогноз на матч 26-го тура чемпионата Бразилии – 16 сентября

    В 26-м туре чемпионата Бразилии встретятся «Крузейро» и «Сан-Паулу» на стадионе Минейран. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, деля 5-е и 6-е места с одинаковым количеством очков – 41. «Крузейро» под руководством Пауло Аутуори демонстрирует уверенную игру на своeм поле, а «Сан-Паулу» с Луисом Субельдией на посту главного тренера борется с проблемами в выездных матчах.

    Анализ команды «Крузейро»

    «Крузейро» показывает стабильную игру, особенно на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, и еe основным бомбардиром является Матеус Перейра с 9 голами в 43 матчах. Оборона команды также держится на уровне, пропуская в среднем 1 гол за игру.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей.

    Анализ команды «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» имеет проблемы с игрой на выезде, не одерживая побед в последних 8 гостевых матчах чемпионата. Команда под руководством Луиса Субельдии стабильно пропускает в последних матчах, хотя еe оборона в среднем пропускает 0.80 гола за игру. В атаке лучшим бомбардиром является Лусиано с 14 голами в 46 матчах, но в последних 5 играх команда забила лишь 4 гола.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Не выигрывает в 8 последних матчах на выезде.

    Тактический разбор

    «Крузейро» на домашнем стадионе играет уверенно, используя сильную атакующую линию и достаточно стабильную оборону. Команда имеет неплохие шансы продолжить свою беспроигрышную серию на «Минейране».

    «Сан-Паулу» испытывает трудности с игрой на выезде, что может стать решающим фактором в этом противостоянии. Несмотря на сильную защиту, проблемы с атакой могут не позволить им одержать победу.

    Личные встречи

    • 03.06.2024 – «Сан-Паулу» 2:0 «Крузейро»

    • 03.11.2023 – «Сан-Паулу» 1:0 «Крузейро»

    • 25.06.2023 – «Крузейро» 1:0 «Сан-Паулу»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Крузейро»: 2.10

    • Ничья: 3.20

    • Победа «Сан-Паулу»: 3.40

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Оба клуба стабильно забивают в последних матчах, и, несмотря на проблемы «Сан-Паулу» на выезде, они могут отличиться.

    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается осторожная игра с минимальным количеством голов, учитывая неплохую защиту обеих команд.

    • Более рискованная ставка: Победа «Крузейро» (2.10). Уверенная игра на своeм поле даeт «Крузейро» хорошие шансы на победу.

    Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2024 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+