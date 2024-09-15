В 26-м туре чемпионата Бразилии встретятся «Крузейро» и «Сан-Паулу» на стадионе Минейран. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, деля 5-е и 6-е места с одинаковым количеством очков – 41. «Крузейро» под руководством Пауло Аутуори демонстрирует уверенную игру на своeм поле, а «Сан-Паулу» с Луисом Субельдией на посту главного тренера борется с проблемами в выездных матчах.
Анализ команды «Крузейро»
«Крузейро» показывает стабильную игру, особенно на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, и еe основным бомбардиром является Матеус Перейра с 9 голами в 43 матчах. Оборона команды также держится на уровне, пропуская в среднем 1 гол за игру.
Последние 5 матчей:
-
«Крузейро» 3:1 «Атлетико Гойяньенсе»
-
«Крузейро» 0:0 «Интернасьонал»
-
«Интернасьонал» 1:0 «Крузейро»
-
«Крузейро» 2:1 «Бока Хуниорс» (Кубок Судамерикана)
-
«Витория» 2:2 «Крузейро»
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
-
Не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей.
Анализ команды «Сан-Паулу»
«Сан-Паулу» имеет проблемы с игрой на выезде, не одерживая побед в последних 8 гостевых матчах чемпионата. Команда под руководством Луиса Субельдии стабильно пропускает в последних матчах, хотя еe оборона в среднем пропускает 0.80 гола за игру. В атаке лучшим бомбардиром является Лусиано с 14 голами в 46 матчах, но в последних 5 играх команда забила лишь 4 гола.
Последние 5 матчей:
-
«Атлетико Минейро» 0:0 «Сан-Паулу» (Кубок Бразилии)
-
«Флуминенсе» 2:0 «Сан-Паулу»
-
«Сан-Паулу» 0:1 «Атлетико Минейро» (Кубок Бразилии)
-
«Сан-Паулу» 2:1 «Витория»
-
«Сан-Паулу» 2:0 «Насьональ» (Кубок Либертадорес)
Ключевые показатели:
-
Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
-
Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
-
Не выигрывает в 8 последних матчах на выезде.
Тактический разбор
«Крузейро» на домашнем стадионе играет уверенно, используя сильную атакующую линию и достаточно стабильную оборону. Команда имеет неплохие шансы продолжить свою беспроигрышную серию на «Минейране».
«Сан-Паулу» испытывает трудности с игрой на выезде, что может стать решающим фактором в этом противостоянии. Несмотря на сильную защиту, проблемы с атакой могут не позволить им одержать победу.
Личные встречи
-
03.06.2024 – «Сан-Паулу» 2:0 «Крузейро»
-
03.11.2023 – «Сан-Паулу» 1:0 «Крузейро»
-
25.06.2023 – «Крузейро» 1:0 «Сан-Паулу»
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Крузейро»: 2.10
-
Ничья: 3.20
-
Победа «Сан-Паулу»: 3.40
Рекомендации для ставок:
-
Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Оба клуба стабильно забивают в последних матчах, и, несмотря на проблемы «Сан-Паулу» на выезде, они могут отличиться.
-
Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается осторожная игра с минимальным количеством голов, учитывая неплохую защиту обеих команд.
-
Более рискованная ставка: Победа «Крузейро» (2.10). Уверенная игра на своeм поле даeт «Крузейро» хорошие шансы на победу.
Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.