В 26-м туре чемпионата Бразилии встретятся «Крузейро» и «Сан-Паулу» на стадионе Минейран. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, деля 5-е и 6-е места с одинаковым количеством очков – 41. «Крузейро» под руководством Пауло Аутуори демонстрирует уверенную игру на своeм поле, а «Сан-Паулу» с Луисом Субельдией на посту главного тренера борется с проблемами в выездных матчах.

Анализ команды «Крузейро»

«Крузейро» показывает стабильную игру, особенно на домашнем стадионе, где команда не проигрывает в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 7 голов, и еe основным бомбардиром является Матеус Перейра с 9 голами в 43 матчах. Оборона команды также держится на уровне, пропуская в среднем 1 гол за игру.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не проигрывает в 13 из 14 последних домашних матчей.

Анализ команды «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» имеет проблемы с игрой на выезде, не одерживая побед в последних 8 гостевых матчах чемпионата. Команда под руководством Луиса Субельдии стабильно пропускает в последних матчах, хотя еe оборона в среднем пропускает 0.80 гола за игру. В атаке лучшим бомбардиром является Лусиано с 14 голами в 46 матчах, но в последних 5 играх команда забила лишь 4 гола.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не выигрывает в 8 последних матчах на выезде.

Тактический разбор

«Крузейро» на домашнем стадионе играет уверенно, используя сильную атакующую линию и достаточно стабильную оборону. Команда имеет неплохие шансы продолжить свою беспроигрышную серию на «Минейране».

«Сан-Паулу» испытывает трудности с игрой на выезде, что может стать решающим фактором в этом противостоянии. Несмотря на сильную защиту, проблемы с атакой могут не позволить им одержать победу.

Личные встречи

Коэффициенты букмекера:

Победа «Крузейро» : 2.10

Ничья : 3.20

Победа «Сан-Паулу»: 3.40

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют (1.85). Оба клуба стабильно забивают в последних матчах, и, несмотря на проблемы «Сан-Паулу» на выезде, они могут отличиться.

Умеренная ставка : Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается осторожная игра с минимальным количеством голов, учитывая неплохую защиту обеих команд.

Более рискованная ставка: Победа «Крузейро» (2.10). Уверенная игра на своeм поле даeт «Крузейро» хорошие шансы на победу.

Рекомендация: Победа «Крузейро» за коэффициент 2.10.