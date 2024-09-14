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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о гостевом матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

    – Получилась очень трудная победа. Спрошу о выборе стартового состава. Кассьерра, Соболев и Лусиано – не перебор?

    – Я думаю, нет. Тройка была оптимальной, Андрей Мостовой в последнее время не имел игровой практики, Педро не так давно вернулся, Соболеву тоже нужно набирать кондиции.

    – Довольны атакой?

    – Много ошибались, присутствовал брак. ЦСКА смотрелись живее, сегодня игра у нас не получалась, не хватало быстроты в принятии решений, но даже в этом матче у нас были хорошие шансы, один из них мы забили. Такие матчи тоже нужны. Сегодня удача больше улыбнулась нам, будем готовиться к следующим играм.

    • Единственный гол на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 19:17
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    Комментарии (6)
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    Спартачище
    1726331086
    симак - странный персонаж С таким составом играть в 5 защитников и отбиваться весь матч - такой игре только болотные и могут радоваться
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    NewLife
    1726331712
    "ЦСКА смотрелись живее, сегодня игра у нас не получалась, " Но судья работал на нас, и мы один раз подошли к воротам соперников и забили!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1726332750
    Сегодня удача больше улыбалась вам, с у к а "сухая".
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    slavа0508
    1726333731
    Стыдно Серёжа ...однако ...
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