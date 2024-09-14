Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о гостевом матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

– Получилась очень трудная победа. Спрошу о выборе стартового состава. Кассьерра, Соболев и Лусиано – не перебор?

– Я думаю, нет. Тройка была оптимальной, Андрей Мостовой в последнее время не имел игровой практики, Педро не так давно вернулся, Соболеву тоже нужно набирать кондиции.

– Довольны атакой?

– Много ошибались, присутствовал брак. ЦСКА смотрелись живее, сегодня игра у нас не получалась, не хватало быстроты в принятии решений, но даже в этом матче у нас были хорошие шансы, один из них мы забили. Такие матчи тоже нужны. Сегодня удача больше улыбнулась нам, будем готовиться к следующим играм.