Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о гостевом матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).
– Получилась очень трудная победа. Спрошу о выборе стартового состава. Кассьерра, Соболев и Лусиано – не перебор?
– Я думаю, нет. Тройка была оптимальной, Андрей Мостовой в последнее время не имел игровой практики, Педро не так давно вернулся, Соболеву тоже нужно набирать кондиции.
– Довольны атакой?
– Много ошибались, присутствовал брак. ЦСКА смотрелись живее, сегодня игра у нас не получалась, не хватало быстроты в принятии решений, но даже в этом матче у нас были хорошие шансы, один из них мы забили. Такие матчи тоже нужны. Сегодня удача больше улыбнулась нам, будем готовиться к следующим играм.
- Единственный гол на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.