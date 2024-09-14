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    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 10:55
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