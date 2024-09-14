Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Локомотив». Игра состоится 14 сентября, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Коваленко, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Тикнизян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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