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    • РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» (4:2) и стал лидером чемпионата

    РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» (4:2) и стал лидером чемпионата

    «Локомотив» выиграл гостевой матч 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

    Команда Михаила Галактионова вырвала победу со счетом 4:2 благодаря поздним голам Жерзино Ньямси и Владислава Сарвели. До этого по дублю оформили Алексей Батраков и Саид Сахархизан.

    Набрав три очка, «Локо» вышел в лидеры РПЛ, опередив «Зенит», у которого есть игра в запасе. «Оренбург» идет на 12-м месте.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Батраков, 16; 1:1 – Сахархизан, 36; 1:2 – Батраков, 39; 2:2 – Сахархизан, 61; 2:3 – Ньямси, 85; 2:4 – Сарвели, 90+6.

    Нереализованный пенальти: нет – Воробьев, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 13:57
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    Комментарии (23)
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    PAREVG.
    1726312272
    Всех красно - зеленых с победой!!!!!!!!!!!!! Как всегда пожарит оборона, Что Погостнов, что Нямси веселят болельщиков, хорошо хоть мартыхай очень важный гол забил. Понравился Батраков, даст Бог станет как Лоськов, диспетчером атак.
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    ...уефан
    1726312398
    ...будь я машинистом маневрового дизеля, был бы инфаркт). Жуть! Красавцы! С победой заслуженной!... Молодняк, боюсь сглазить, не хвалю)...
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    NewLife
    1726312463
    Меньше газа в РПЛ - легче дышать!)
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    NewLife
    1726312575
    Батрак - талантлив !!
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    ЗаЖиМ
    1726312782
    Ну,проводницы! Ну чай вам в подстаканник!
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    balam
    1726319421
    теперь дело за конями
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    raritet
    1726319759
    Вот , уже и вырисовывается еще один нужный Зениту Батраков. Нужно скорее прятать его или иначе уведут. Оказывается на поверку, что Россея- матушка полна талантливых людей. Молодцы проводницы- вырастили хорошего " стрелочника"!
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    волчарик
    1726319761
    Локо молодцы , так интереснее.
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    The only one
    1726366065
    дружно болеем за ЦСКА..., валите Краснодар ))- и там и там вы господа паровозники обосрались с пожеланиями...
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    zigbert
    1726384183
    Несмотря на счет трудная победа Локомотива. Команда на хорошем ходу и есть уверенность в своих силах в чем заслуга Галактионова. Локомотив с победой!
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