РПЛ. «Локомотив» вырвал победу над «Оренбургом» (4:2) и стал лидером чемпионата

«Локомотив» выиграл гостевой матч 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Команда Михаила Галактионова вырвала победу со счетом 4:2 благодаря поздним голам Жерзино Ньямси и Владислава Сарвели. До этого по дублю оформили Алексей Батраков и Саид Сахархизан.

Набрав три очка, «Локо» вышел в лидеры РПЛ, опередив «Зенит», у которого есть игра в запасе. «Оренбург» идет на 12-м месте.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:4 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Батраков, 16; 1:1 – Сахархизан, 36; 1:2 – Батраков, 39; 2:2 – Сахархизан, 61; 2:3 – Ньямси, 85; 2:4 – Сарвели, 90+6.

Нереализованный пенальти: нет – Воробьев, 67.

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