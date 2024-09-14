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    • Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

    Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    • Столичная команда добыла гостевую победу со счетом 4:2.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Набрав 3 очка, «Локо» стал лидером чемпионата России.

    «Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.

    Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.

    Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России. Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», – сказал Галактионов.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 15:15
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