Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Столичная команда добыла гостевую победу со счетом 4:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав 3 очка, «Локо» стал лидером чемпионата России.

«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу.

Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чем говорили, но итоговым счетом мы довольны.

Мы уже много говорим о Батракове, но главное, что он прибавляет и является кандидатом в сборную России. Мы должны растить своих пацанов, которые в будущем могут вырасти в качественных игроков», – сказал Галактионов.

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