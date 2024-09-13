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    • «Заря» – «Динамо» Киев: прогноз на матч 21-го тура УПЛ – 14 сентября

    «Заря» – «Динамо» Киев: прогноз на матч 21-го тура УПЛ – 14 сентября

    Матч между «Зарeй» и «Динамо Киев» обещает быть интересным и напряжeнным. Обе команды находятся в хорошей форме, но «Динамо» демонстрирует стабильность в последних играх, в то время как «Заря» показывает переменные результаты. Киевляне не проигрывают в 12 из 13 последних матчей против «Зари» на выезде, что дает им психологическое преимущество перед этим поединком.

    Анализ команды «Заря»

    «Заря» под руководством Юрия Коваля провела неплохой старт сезона, занимая 6-е место в чемпионате после 5 туров. Команда выиграла два последних матча, включая уверенную победу над «Оболонью» (2:0). Тем не менее, у «Зари» есть проблемы в обороне – команда пропустила 6 голов в последних 5 матчах. Атака команды также нестабильна: лучший бомбардир Александр Яцык забил всего 2 гола в 6 играх.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

    Анализ команды «Динамо Киев»

    Под руководством Александра Шовковского «Динамо Киев» демонстрирует отличную форму. Команда победила в 5 последних матчах чемпионата и занимает 5-е место в турнирной таблице. Лучший бомбардир команды – Андрей Ярмоленко, забивший 4 гола в 8 матчах. «Динамо» обладает сильной атакой и надeжной обороной, что подтверждается статистикой – 7 забитых и всего 4 пропущенных мяча в последних 5 играх.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо Киев» 1:0 «ЛНЗ»

    • «Ред Булл» 1:1 «Динамо Киев» (Лига чемпионов)

    • «Динамо Киев» 0:2 «Ред Булл» (Лига чемпионов)

    • «Карпаты» 1:3 «Динамо Киев»

    • «Рейнджерс» 0:2 «Динамо Киев» (Лига чемпионов)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в 12 из 14 последних матчей.

    Личные встречи

    «Динамо Киев» доминирует в последних встречах с «Зарeй», выиграв 3 из 4 последних матчей. Киевляне стабильно забивают в играх против «Зари» и редко дают шанс сопернику на успех.

    Прогноз на матч

    Исходя из текущей формы команд и статистики личных встреч, «Динамо Киев» выглядит фаворитом в этой встрече. «Заря» демонстрирует нестабильные результаты, особенно против сильных соперников, тогда как «Динамо» находится на хорошем ходу, стабильно забивает и редко пропускает.

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Динамо Киев» (коэффициент 1.75). Учитывая историческое преимущество и текущую форму «Динамо», победа гостей выглядит наиболее вероятным исходом.

    • Умеренная ставка: ОЗ (обе команды забьют) – да (коэффициент 1.90). Обе команды имеют слабости в обороне, поэтому возможен гол от «Зари».

    • Более рискованная ставка: Точный счeт 1:2 (коэффициент 7.00). С учeтом атаки «Динамо» и способности «Зари» забивать на своeм поле, этот вариант имеет смысл для рискованной ставки.

    Рекомендация: Победа «Динамо Киев» за коэффициент 1.75.

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    «Заря» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 18:37
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