В «Химках» объяснили подписание большого количества новичков

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам» прокомментировал работу клуба на трансферном рынке летом.
«Мы укомплектовали состав, свободных агентов не собираемся подписывать. Огромное количество новых игроков? РПЛ серьезный турнир, также нужно подходить и к укомплектованию состава. В прошлом сезоне в РПЛ у нас было много ошибок, надеюсь, что сейчас их избежим», – сказал Садыгов.
- Летом состав «Химок» пополнили 19 новых футболистов: вратарь Никита Кокарев, защитники Георгий Джикия, Диего Луна, Эдгардо Фаринья, Неманья Анджелкович, Александр Филин, Седрик Гогуа, Ориньо, Даниэль Фернандес, полузащитники Кирилл Капленко, Роберт Мехия, Лукас Вера, Алекс Корредера, Артур Юсупов, Денис Глушаков, нападающие Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Алишер Одилов, Антон Заболотный.
- Также «Химки» выкупили права на полузащитника Илью Берковского, который ранее играл за клуб на правах аренды, и подписали форварда Илью Порохова, которого позже отдали в аренду в «Урал».