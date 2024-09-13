В «Химках» объяснили подписание большого количества новичков

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам» прокомментировал работу клуба на трансферном рынке летом.

«Мы укомплектовали состав, свободных агентов не собираемся подписывать. Огромное количество новых игроков? РПЛ серьезный турнир, также нужно подходить и к укомплектованию состава. В прошлом сезоне в РПЛ у нас было много ошибок, надеюсь, что сейчас их избежим», – сказал Садыгов.