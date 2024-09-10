Мангаш: «Спартак» – самый большой клуб в России»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш на ютуб-канале клуба высказался о трансфере из «Витории Гимараеш».
– Как прошли переговоры со «Спартаком»?
– Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше всe было легко. Главное, что я хотел сюда.
– Что знал о «Спартаке» раньше?
– Это самый большой в клуб в России, у которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У «Спартака» огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться.
- Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».