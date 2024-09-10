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    • Канчельскис: «Дай бог, чтобы Мангаш помог «Спартаку» занять хотя бы третье место»

    Канчельскис: «Дай бог, чтобы Мангаш помог «Спартаку» занять хотя бы третье место»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер в «Спартак» защитника Рикарду Мангаша.

    – Как оцените переход Мангаша? Заиграет в «Спартаке»?

    – У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.

    • Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
    • Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

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    Источник: Metaratings

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    10.09.2024 21:20
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    Комментарии (2)
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    slavа0508
    1725992923
    Дай бог Саша тебе . всё таки встать с кровати и заняться делом ...пора бы уже . вроде отдохнул ...
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    САДЫЧОК
    1726047718
    Цитировать этого типа дважды предателя и с лицом не спортивного человека-такое себе!
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