Канчельскис: «Дай бог, чтобы Мангаш помог «Спартаку» занять хотя бы третье место»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер в «Спартак» защитника Рикарду Мангаша.
– Как оцените переход Мангаша? Заиграет в «Спартаке»?
– У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.
- Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».