Канчельскис: «Дай бог, чтобы Мангаш помог «Спартаку» занять хотя бы третье место»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал трансфер в «Спартак» защитника Рикарду Мангаша.

– Как оцените переход Мангаша? Заиграет в «Спартаке»?

– У него хорошая статистика в Португалии, за ним следил спортивный директор, дай бог, чтобы Мангаш заиграл в «Спартаке» и помог клубу занять хотя бы третье место. Сезон длинный, шанс у него будет.