Объявлено решение по сегодняшнему матчу Первой лиги в Раменском

Игра 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» – «Чайка» на стадионе «Сатурн» в Раменском сегодня пройдет без зрителей.

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести матч 9-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» – «Чайка» без зрителей.

Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» (бывшая «Леон Арена») в Раменском и начнeтся в 16:00 по московскому времени (23:00 по Хабаровску).

Минувшей ночью населeнные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК «СКА-Хабаровск» не пострадал», – говорится в сообщении дальневосточного клуба.