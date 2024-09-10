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    • Объявлено решение по сегодняшнему матчу Первой лиги в Раменском

    Объявлено решение по сегодняшнему матчу Первой лиги в Раменском

    Игра 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» – «Чайка» на стадионе «Сатурн» в Раменском сегодня пройдет без зрителей.

    «По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести матч 9-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» – «Чайка» без зрителей.

    Сама игра, как и планировалось, состоится сегодня на стадионе «Сатурн» (бывшая «Леон Арена») в Раменском и начнeтся в 16:00 по московскому времени (23:00 по Хабаровску).

    Минувшей ночью населeнные пункты Московской области, в том числе Раменское, подверглись атаке беспилотников. Никто из игроков, тренеров и персонала ФК «СКА-Хабаровск» не пострадал», – говорится в сообщении дальневосточного клуба.

    • «СКА-Хабаровск» сейчас базируется в Подмосковье из-за очередного ремонта поля на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
    • Во время предыдущего ремонта поля осенью и весной клуб играл в Казани, Сочи, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

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    Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»

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    10.09.2024 12:08
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