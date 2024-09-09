Лига наций. Франция, Италия, Норвегия победили, Холанд забил

Франция во 2-м туре Лиги наций победила дома Бельгию. В обоих голах поучаствовал Усман Дембеле.

В других встречах Италия на выезде справилась с Израилем, а Норвегия за счет гола Эрлинга Холанда победила Австрию.

Лига наций. Лига А. Группа 2. 2-й тур

Израиль – Италия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фраттези, 38; 0:2 – Кен, 62; 1:2 – Абу-Фани, 90.

Франция – Бельгия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коло Муани, 29; 2:0 – Дембеле, 57.

Лига наций. Лига В. Группа 3. 2-й тур

Норвегия – Австрия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Майре, 9; 1:1 – Забитцер, 37; 2:1 – Холанд, 80.

Результаты Лиги наций

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