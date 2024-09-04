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    • Романцев – о работе Черчесова: «Он привык решать конкретные задачи»

    Романцев – о работе Черчесова: «Он привык решать конкретные задачи»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

    – Олег Иванович, не удивились ли вы тому, что к Станиславу Черчесову так и не проявил интереса ни один российский клуб? И не кажется ли вам, что согласие возглавить сборную Казахстана может быть воспринято как шаг назад в его тренерской карьере?

    – Не думаю, что у Стаса в России не было вариантов. Скорее всего, по каким-то причинам они его не устраивали. Черчесов – тренер, который привык решать серьезные конкретные задачи. Что уже доказал не только в России. Да, сегодня сборная Казахстана не обладает высоким международным рейтингом. Но ей предстоит пройти отбор на чемпионат мира, выступить в Лиге наций в группе с Норвегией, Словенией и Австрией. А это серьезный уровень и вызов для тренера. Тем более что до Станислава неплохих результатов со сборной добился поигравший в «Спартаке» Магомед Адиев. Словом, есть за что сражаться! А для Стаса с характером настоящего воина это – главное. У нас же к специалистам со своим мнением и взглядами на футбол и профессию клубные начальники подходят с опаской – зачем им лишняя головная боль? Ведь они и сами все знают. Что касается шага назад, то решение Черчесова проверить себя в Казахстане я таковым не считаю. Удачи тебе, Стасик!

    • Казахстан сыграет против сборной Норвегии 6 сентября в Алматы в 17:00 по мск.
    • Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.

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    Источник: Спорт-Экспресс

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    04.09.2024 17:57
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