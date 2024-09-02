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    • Экс-игрок сборной России – об алкоголе после поражений: «Почему нет?»

    Экс-игрок сборной России – об алкоголе после поражений: «Почему нет?»

    Бывший защитник сборной России Андрей Семенов признался, что пил после плохих матчей.

    – После поражения можете бухнуть?

    – Да. Почему нет?

    – Залить горе после плохой игры – было такое?

    – Да.

    – А что за игра?

    – У меня 350 матчей за спиной. Такая игра была не одна (смеется).

    – Как совмещать алкоголь с карьерой?

    – Не знаю, наверное, можно. Потому что примеров очень много.

    – Какой ваш самый любимый алкоголь?

    – Пиво.

    – А из крепких?

    – Вино считается крепким?

    – Нет.

    – Тогда пусть водка будет.

    – Где лучше выпивать – дома или в клубе?

    – Да не, лучше просто в ресторане покушать.

    • Семенов играл за сборную России на Евро-2020.
    • Всего на его счету 27 матчей за национальную команду.
    • Футболист в августе объявил о завершении карьеры.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    02.09.2024 17:25
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1725287839
    Кто ещё не успел ?) " - Семенов, водку пить будешь? - Водку? Буду.. "
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    Инсаров
    1725292147
    Можно ему и до матча выкушать 0,5 л. Мне кажется, что никто бы и не заметил, что Семёнов хуже сыграл.
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