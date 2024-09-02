Экс-игрок сборной России – об алкоголе после поражений: «Почему нет?»

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов признался, что пил после плохих матчей.
– После поражения можете бухнуть?
– Да. Почему нет?
– Залить горе после плохой игры – было такое?
– Да.
– А что за игра?
– У меня 350 матчей за спиной. Такая игра была не одна (смеется).
– Как совмещать алкоголь с карьерой?
– Не знаю, наверное, можно. Потому что примеров очень много.
– Какой ваш самый любимый алкоголь?
– Пиво.
– А из крепких?
– Вино считается крепким?
– Нет.
– Тогда пусть водка будет.
– Где лучше выпивать – дома или в клубе?
– Да не, лучше просто в ресторане покушать.
- Семенов играл за сборную России на Евро-2020.
- Всего на его счету 27 матчей за национальную команду.
- Футболист в августе объявил о завершении карьеры.