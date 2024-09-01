Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Динамо». Игра состоится 1 сентября, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Хотулев, Малых, Перес, Сидоров, Прохин, Горбани, Башич, Оганесян, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!