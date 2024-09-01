Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Динамо»: 1 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Динамо»: 1 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Динамо». Игра состоится 1 сентября, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Оренбург»: Москвичев, Хотулев, Малых, Перес, Сидоров, Прохин, Горбани, Башич, Оганесян, Мансилья, Сахархизан.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!

    Новости по теме
    Курьезный автогол «Оренбурга» – после отбитого пенальти
    Личка раскритиковал игроков «Динамо» после матча с «Оренбургом» 10
    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 95-й минуте (2:2) 64
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2024 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neim
    1725191433
    Состав рабочий, надо одерживать победу. Удачи Динамо и хорошей игры ! P. S. Свистуны бы не испортили игру, особенно Москалев (падла).
    Ответить
    alex1951
    1725195655
    Песня : ,,Первый тайм мы уже отыграли......и т.д. ,, ,И кино : ,,Уйди старушка ,я в печали,, ............................................................................................................... Ежель так и дальше пойдет ,то пойду куплять веревку,мыло в доме есть......
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+