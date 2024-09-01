Жене Тикнизяна Ромашкиной написали, что она некрасивая и стала ведущей через постель – Яна ответила

Про супругу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и ведущую Яну Ромашкину после премьеры нового ютуб-шоу написали, что она некрасивая.

Автором негативных комментариев стала воспитанница академии «Матч ТВ». Ромашкина ответила на выпады.

«Выпускница «Матч Академии» Анна Кондратьева как продюсер хрен знает чего и божественная красотка не может допустить такую картинку в кадр и считает нас, ведущих шоу «Карты, деньги, два мяча», некрасивыми женщинами.

Анна утверждает, что привлекать к себе нужно лучшим, и в то же время всем вокруг врет, что работает ведущей на «Матч ТВ», тем самым пытаясь повысить свою значимость в лице окружающих. Но зачем выдавать желаемое за действительное? Пройти курсы ведущей и попробовать себя в кадре пару раз, выложить фоточки в соцсети не равно быть ведущей «Матч ТВ». Да и таких коллег совсем не хочется.

Идем дальше. Анна в своем ТГ канале, где 78 подписчиков, вместе с подругами, также выпускницами «Матч Академии», знакомят нас с истинами и считают, чтобы стать ведущей, нужно «дать футболисту».

На самом деле есть совершенно другие способы, но, когда мышление ограничено, кажется, что есть только такой метод. Хотя в вашем случае, девочки, даже этот не сработает», – написала Ромашкина.

Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября прошлого года.

Ранее Ромашкина рассказала, был ли у них с Тикнизяном секс в общественных местах.

У пары есть сын Леон.

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