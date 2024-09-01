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    • Жене Тикнизяна Ромашкиной написали, что она некрасивая и стала ведущей через постель – Яна ответила

    Жене Тикнизяна Ромашкиной написали, что она некрасивая и стала ведущей через постель – Яна ответила

    Про супругу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и ведущую Яну Ромашкину после премьеры нового ютуб-шоу написали, что она некрасивая.

    Автором негативных комментариев стала воспитанница академии «Матч ТВ». Ромашкина ответила на выпады.

    «Выпускница «Матч Академии» Анна Кондратьева как продюсер хрен знает чего и божественная красотка не может допустить такую картинку в кадр и считает нас, ведущих шоу «Карты, деньги, два мяча», некрасивыми женщинами.

    Анна утверждает, что привлекать к себе нужно лучшим, и в то же время всем вокруг врет, что работает ведущей на «Матч ТВ», тем самым пытаясь повысить свою значимость в лице окружающих. Но зачем выдавать желаемое за действительное? Пройти курсы ведущей и попробовать себя в кадре пару раз, выложить фоточки в соцсети не равно быть ведущей «Матч ТВ». Да и таких коллег совсем не хочется.

    Идем дальше. Анна в своем ТГ канале, где 78 подписчиков, вместе с подругами, также выпускницами «Матч Академии», знакомят нас с истинами и считают, чтобы стать ведущей, нужно «дать футболисту».

    На самом деле есть совершенно другие способы, но, когда мышление ограничено, кажется, что есть только такой метод. Хотя в вашем случае, девочки, даже этот не сработает», – написала Ромашкина.

    • Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября прошлого года.
    • Ранее Ромашкина рассказала, был ли у них с Тикнизяном секс в общественных местах.
    • У пары есть сын Леон.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2024 00:15
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DMитрий
    1725139982
    Зачем здесь вот всё это!!!? Алё, Бомбардир!
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    Skull_Boy
    1725164899
    Да она реально страшила
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    biber.ru
    1725165468
    Не спортивно.
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    alll-333
    1725172648
    Тут были ещё реальные комментарии. Админы- что правда глаза колет?
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    Иван Петров 1986
    1725186680
    Да она и на самом деле страшная.
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    The only one
    1725264733
    Многоуважаемые администраторы сайта Бомбардир. Забанивая меня за слово "Б...." вы не меня наказали, а проявили неуважение к таким классикам русской литературы, как Лев Толстой, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Бунин и многом, многим другим. Ну бог вам судья...
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    odessakmv
    1725430046
    ну чтобы стать ведущей "дать", конечно, надо не футболисту, но те умные - они на таких не женятся... ну а потом уже можно "дать" и футболисту - они то сдуру на "утииные губы и силикон" ведутся и женятся
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    Артур-Арутюнян-yandex
    1725487003
    Все красивое и успешное вызывает изжогу в головах наших людин! Яне не надо отвечать на такую словесную возню.
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