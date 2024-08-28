Фонбет Кубок России. «Локомотив» разгромил «Химки» (4:0), выиграв седьмой матч подряд

«Локомотив» победил «Химки» со счетом 4:0 в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Дубль в этой встрече оформил Тимур Сулейманов, по голу забили Егор Погостнов и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах. Подмосковный клуб не выигрывает в пяти встречах подряд.

В группе B красно-зеленые лидируют с 9 очками, «Химки» занимают третье место с 3 очками.

Россия. Фонбет Кубок России. Группа B. 3-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Погостнов, 4; 2:0 – Сулейманов, 43; 3:0 – Сулейманов, 57; 4:0 – Радиковский, 81.

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